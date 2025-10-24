MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Johnny Depp γίνεται ο πιο σκοτεινός Σκρουτζ που είδες ποτέ

Ο Ti West αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της νέας διασκευής του κλασικού έργου του Charles Dickens, με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp στον ομώνυμο ρόλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Johnny Depp βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Paramount Pictures για να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική διασκευή του διάσημου έργου του Charles Dickens, με τίτλο «Εμπενίζερ Σκρούτζ: Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, σκηνοθέτης γνωστός για ταινίες τρόμου όπως «Pearl» και «Maxxxine», και το σενάριο έχει επιμεληθεί ο Nathaniel Halpern, δημιουργός των σειρών «Tales From the Loop» και «Legion». Στο πλευρό του Johnny Depp θα εμφανιστεί η Andrea Riseborough, που έχει ξεχωρίσει σε ταινίες όπως «Oblivion» και «To Leslie». Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η ταινία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Johnny Depp θα ενσαρκώσει τον Ebenezer Scrooge, τον φιλάργυρο και μισάνθρωπο επιχειρηματία του 19ου αιώνα, ο οποίος δέχεται την επίσκεψη των φαντασμάτων των Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος σε μια προσπάθεια να αλλάξει τη μοίρα του. Ο χαρακτήρας αυτός θεωρείται από τα πιο εμβληματικά της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, με διαχρονικές εκδοχές όπως η ταινία του 1951 με τον Alastair Sim, η κωμωδία «Scrooged» του 1988 με τον Bill Murray, η «A Muppet Christmas Carol» του 1992 με τον Michael Caine και η ψηφιακή εκδοχή του 2009 με τον Jim Carrey.

Παράλληλα, ο Robert Eggers, σκηνοθέτης της ταινίας «Nosferatu», ετοιμάζει δική του διασκευή του «Εμπενίζερ Σκρούτζ» για τη Warner Bros., με τον Willem Dafoe να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τον ρόλο.

Η νέα παραγωγή θα σηματοδοτήσει την πρώτη συνεργασία του Johnny Depp με μεγάλο στούντιο από το 2018 και το έργο «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Ο Johnny Depp ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του θρίλερ «Day Drinker» για τη Lionsgate, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Penélope Cruz, με αναμενόμενη κυκλοφορία μέσα στο 2026.

Η είδηση για την ταινία «Εμπενίζερ Σκρούτζ: Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» πρωτοδημοσιεύθηκε από το Nexus Point News και έχει ήδη προκαλέσει ευρεία συζήτηση στη βιομηχανία, όχι μόνο για την επιστροφή του Johnny Depp, αλλά και για την επανερμηνεία ενός από τα πιο αγαπημένα αφηγήματα όλων των εποχών. Η ταινία υπόσχεται να φέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη το μήνυμα του Charles Dickens για μετάνοια, ανθρωπιά και λύτρωση μέσα από την ματιά δύο δημιουργών με ξεχωριστή κινηματογραφική ταυτότητα: τον Ti West και τον Johnny Depp.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

