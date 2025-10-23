Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi

Οι Bon Jovi επιστρέφουν επίσημα στη σκηνή, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια απουσίας και μετά από μια σοβαρή δοκιμασία που είχε θέσει σε αμφιβολία το μέλλον των ζωντανών τους εμφανίσεων. Ο Jon Bon Jovi, τραγουδιστής και ιδρυτής της θρυλικής rock μπάντας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και ακολούθησε μακρά περίοδο αποθεραπείας και επανεκπαίδευσης της φωνής του. Η νέα περιοδεία ξεκινά στις 7 Ιουλίου με τέσσερις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Εδιμβούργο, στο Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη εμφάνιση στο Wembley Stadium του Λονδίνου. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου και η γενική διάθεση στις 31 Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του, ο Jon Bon Jovi εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή, τονίζοντας: «Υπάρχει μεγάλη χαρά χαρά γιατί μπορούμε ξανά να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές με τους εκπληκτικούς μας θαυμαστές, χαρά γιατί η μπάντα μπορεί να είναι και πάλι μαζί. Στις συναυλίες μας δεν υπάρχει “εγώ”, υπάρχει “εμείς”». Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ευγνωμοσύνη μου, αλλά θα το πω ξανά. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους θαυμαστές και στα αδέλφια μου στη μπάντα που έδειξαν υπομονή και μου έδωσαν τον χρόνο να γίνω καλά και να προετοιμαστώ για την επιστροφή. Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight το 2024, ο Jon Bon Jovi είχε δηλώσει ότι η αποθεραπεία του ήταν επίπονη και απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση. «Δουλεύω καθημερινά πάνω στη φωνή μου. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία μέχρι να γίνω καλά. Έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου, από εδώ και πέρα είναι θέμα Θεού», είχε πει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου το άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», μια αναδημιουργία του «Forever» του 2024, αυτή τη φορά σε μορφή ντουέτων με καλλιτέχνες όπως οι Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Joe Elliott και Robbie Williams.

«Αυτό το άλμπουμ είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή συνεργασιών, είναι ένα έργο που γεννήθηκε από ανάγκη», εξήγησε ο Jon Bon Jovi. «Η χειρουργική επέμβαση και η αποκατάσταση της φωνής μου ήταν μια γνωστή διαδρομή που συνέπεσε με την κυκλοφορία του “Forever”. Ήμουν αρκετά καλά για να τραγουδήσω στο στούντιο, αλλά όχι για να αντέξω τις απαιτήσεις μιας περιοδείας. Έτσι, κάλεσα μερικούς φίλους να με βοηθήσουν. Όλοι είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές και υπέροχοι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ με νέα προοπτική και νέα ψυχή, ένα έργο που αποδεικνύει ότι όλοι προχωράμε στη ζωή με λίγη βοήθεια από τους φίλους μας».

