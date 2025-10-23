MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 23.10.2025

Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi

Ο Jon Bon Jovi υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και ακολούθησε μακρά περίοδο αποθεραπείας και επανεκπαίδευσης της φωνής του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Bon Jovi επιστρέφουν επίσημα στη σκηνή, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια απουσίας και μετά από μια σοβαρή δοκιμασία που είχε θέσει σε αμφιβολία το μέλλον των ζωντανών τους εμφανίσεων. Ο Jon Bon Jovi, τραγουδιστής και ιδρυτής της θρυλικής rock μπάντας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και ακολούθησε μακρά περίοδο αποθεραπείας και επανεκπαίδευσης της φωνής του. Η νέα περιοδεία ξεκινά στις 7 Ιουλίου με τέσσερις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Εδιμβούργο, στο Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη εμφάνιση στο Wembley Stadium του Λονδίνου. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου και η γενική διάθεση στις 31 Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του, ο Jon Bon Jovi εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή, τονίζοντας: «Υπάρχει μεγάλη χαρά χαρά γιατί μπορούμε ξανά να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές με τους εκπληκτικούς μας θαυμαστές, χαρά γιατί η μπάντα μπορεί να είναι και πάλι μαζί. Στις συναυλίες μας δεν υπάρχει “εγώ”, υπάρχει “εμείς”». Ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ευγνωμοσύνη μου, αλλά θα το πω ξανά. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους θαυμαστές και στα αδέλφια μου στη μπάντα που έδειξαν υπομονή και μου έδωσαν τον χρόνο να γίνω καλά και να προετοιμαστώ για την επιστροφή. Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Oι Bon Jovi επιστρέφουν – Oι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο album

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight το 2024, ο Jon Bon Jovi είχε δηλώσει ότι η αποθεραπεία του ήταν επίπονη και απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση. «Δουλεύω καθημερινά πάνω στη φωνή μου. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία μέχρι να γίνω καλά. Έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου, από εδώ και πέρα είναι θέμα Θεού», είχε πει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου το άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», μια αναδημιουργία του «Forever» του 2024, αυτή τη φορά σε μορφή ντουέτων με καλλιτέχνες όπως οι Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Joe Elliott και Robbie Williams.

«Αυτό το άλμπουμ είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή συνεργασιών, είναι ένα έργο που γεννήθηκε από ανάγκη», εξήγησε ο Jon Bon Jovi. «Η χειρουργική επέμβαση και η αποκατάσταση της φωνής μου ήταν μια γνωστή διαδρομή που συνέπεσε με την κυκλοφορία του “Forever”. Ήμουν αρκετά καλά για να τραγουδήσω στο στούντιο, αλλά όχι για να αντέξω τις απαιτήσεις μιας περιοδείας. Έτσι, κάλεσα μερικούς φίλους να με βοηθήσουν. Όλοι είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές και υπέροχοι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ με νέα προοπτική και νέα ψυχή, ένα έργο που αποδεικνύει ότι όλοι προχωράμε στη ζωή με λίγη βοήθεια από τους φίλους μας».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bon Jovi επέμβαση περιοδεία ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έρχεται η 2η σεζόν του Nobody Wants This: Όταν η πίστη και ο έρωτας δοκιμάζονται ξανά

Έρχεται η 2η σεζόν του Nobody Wants This: Όταν η πίστη και ο έρωτας δοκιμάζονται ξανά

23.10.2025
Επόμενο
5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

23.10.2025

Δες επίσης

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)
Μουσικά Νέα

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

23.10.2025
Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία
Μουσικά Νέα

Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

23.10.2025
Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»
Μουσικά Νέα

Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»

23.10.2025
Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

23.10.2025
Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney
Μουσικά Νέα

Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

23.10.2025
Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

23.10.2025
Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

23.10.2025
Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters
Μουσικά Νέα

Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters

22.10.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής