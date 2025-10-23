MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 23.10.2025

5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

iremia
Απλές καθημερινές συνήθειες που σε βοηθούν να επαναφέρεις την ισορροπία σου, να μειώσεις την ένταση και να νιώσεις πιο ήρεμος σε κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ορισμένες μέρες φαίνεται να προκαλούν την κορύφωση του στρες περισσότερο από άλλες. Τι θα γινόταν αν, αντί να υποκύψεις στον πανικό, μάθαινες να επαναφέρεις την ηρεμία μέσα σου; Υπάρχουν απλές τεχνικές και μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να επαναφέρεις την ισορροπία στο νευρικό σου σύστημα. Με λίγη προσοχή και αφοσίωση, μπορείς να απελευθερωθείς από τις αρνητικές σκέψεις και να αποφύγεις να σε κατακλύσουν τα συναισθήματα.

Η προσέγγιση βασίζεται στην καθημερινή συνειδητότητα, στην επαφή με τις αισθήσεις σου και σε μικρές πρακτικές που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην ηρεμία του μυαλού και του σώματος. Η αίσθηση ελέγχου και η μείωση της έντασης δεν προκύπτουν μόνο μέσω μεγάλων αλλαγών, αλλά μέσα από απλά βήματα που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου και να τα ακολουθείς με συνέπεια.

Αγχος
Πάρε μια βαθιά αναπνοή πριν σηκωθείς από το κρεβάτι

Αν ξύπνησες με το αίσθημα του άγχους, μην πεταχτείς αμέσως. Ξάπλωσε και πάρε τρεις βαθιές αναπνοές από την κοιλιά. Εισπνέεις αργά από τη μύτη, νιώθεις την κοιλιά να διαστέλλεται και εκπνέεις από το στόμα. Αυτή η απλή πράξη ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, υπεύθυνο για την ανάπαυση και την αποκατάσταση. Ρυθμίζοντας την αναπνοή σου, επηρεάζεις άμεσα το πνευμονογαστρικό νεύρο, κλειδί για τη χαλάρωση και τη διαύγεια του μυαλού.

Συνδέσου με τις αισθήσεις σου

Όταν το μυαλό τρέχει, φέρε την προσοχή σου πίσω στις αισθήσεις σου. Αφιέρωσε ένα λεπτό για να παρατηρήσεις τι βλέπεις, ακούς, αγγίζεις, μυρίζεις και γεύεσαι. Αυτό το τελετουργικό αισθητηριακής αγκύρωσης σε βοηθά να επιστρέψεις στο σώμα σου και να ηρεμήσουν οι σκέψεις.

Άγχος
Κίνησε το σώμα σου απαλά

Αντί να πιάσεις αμέσως το κινητό, αφιέρωσε λίγα λεπτά για ήπια κίνηση. Τέντωσε τα χέρια, κύλησε τους ώμους, κούνησε απαλά τον κορμό σου. Η κίνηση βοηθά στην κυκλοφορία της ενέργειας που έχει μπλοκαριστεί και απελευθερώνει τις σωματικές εντάσεις πριν γίνουν νοητικές. Στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, η ήπια κίνηση υποστηρίζει την ενέργεια ζωής (Qi) και προλαμβάνει τη συναισθηματική στασιμότητα.

Γράψε τρία πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων

Τρεις προτάσεις αρκούν. Το τελετουργικό της συνειδητής γραφής προάγει τη συναισθηματική ρύθμιση και επαναπροσανατολίζει την προσοχή σου σε ό,τι πραγματικά θρέφει. Το γράψιμο με το χέρι επιβραδύνει τον εσωτερικό σου ρυθμό και σε φέρνει ξανά στο παρόν, μακριά από την αυτοματοποιημένη παραγωγικότητα.

άγχος
Μύρισε ένα χαλαρωτικό άρωμα

Γνωρίζεις ότι το 75% των συναισθημάτων μας επηρεάζεται από τη μυρωδιά; Η έκθεση σε ευχάριστα αρώματα βελτιώνει τη διάθεσή σου κατά 40%. Εισέπνευσε μερικές σταγόνες καθαρού αιθέριου ελαίου σύμφωνα με τις ανάγκες σου: λεμόνι για ενέργεια και διαύγεια, γκρέιπφρουτ για φρεσκάδα, μέντα για τόνωση και απελευθέρωση πνευματικής κόπωσης, λεβάντα για ηρεμία και συγκέντρωση. Οι μυρωδιές ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και τη διάθεση, υποστηρίζουν τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και ενισχύουν την αίσθηση παρουσίας.

άγχος
