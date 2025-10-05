ASMR για άγχος: Μόδα του TikTok ή θεραπεία; Τι λένε οι έρευνες

Αν νιώθεις το «tingle», τότε το ASMR ίσως είναι το πιο ήσυχο όπλο σου ενάντια στο στρες

Αν έχεις ποτέ κατεβάσει τα ακουστικά να ακούσεις ψιθύρους, χτυπήματα ελαφριά ή το απαλό τρίψιμο των νυχιών πάνω σε επιφάνειες και ένιωσες ότι κάτι στο σώμα σου χαλαρώνει τότε έχεις νιώσει (ή τουλάχιστον δοκιμάσει) το φαινόμενο που λέγεται ASMR.

Το ερώτημα όμως που απασχολεί πολλούς είναι: Μπορεί αυτό το «tingle» να βοηθήσει πραγματικά με το άγχος;

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι το ASMR μπορεί να μειώσει το άγχος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου Northumbria έδειξε πως άνθρωποι που βιώνουν το ASMR (οι λεγόμενοι «experiencers») ξεκινούν με υψηλότερα επίπεδα άγχους ή ευαισθησίας (neuroticism), αλλά όταν παρακολουθούν βίντεο ASMR, το state anxiety – δηλαδή το άγχος της στιγμής – υποχωρεί.

Μια άλλη μελέτη με γυναίκες σε κέντρο αποτοξίνωσης έδειξε ότι μετά από 12 εβδομάδες κατάρτισης με ASMR, το άγχος και οι ψυχολογικές επιθυμίες (cravings) μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου.

Ένα επίσης ενδιαφέρον αποτέλεσμα ήρθε από έρευνα που χρησιμοποίησε neuroφυσιολογικές μεθόδους (π.χ. fNIRS) για να παρατηρήσει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κάποιος βλέπει ASMR‑βίντεο. Σε άτομα με αυξημένο trait anxiety, μετά το ASMR φάνηκε μείωση της δραστηριότητας σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με το άγχος.

Πότε το ASMR μάς «δουλεύει

Το ASMR δεν είναι πανάκεια, αλλά φαίνεται να λειτουργεί καλά όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις:

Να είσαι κάποιος που πραγματικά βιώνει ASMR – δηλαδή αισθάνεσαι αυτά τα τσούξιματα / tingles σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Όσοι δεν τα νιώθουν, συνήθως δεν βλέπουν την ίδια μείωση άγχους.

Οι ερεθισμοί που σε χαλαρώνουν να είναι προσωπικοί: ψιθύρισμα, ήχοι με λεπτές κινήσεις, τριψίματα, ήχοι που δεν είναι σκληροί ή έντονα ηλεκτρονικοί.

Να υπάρχει ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς διακοπές – το ASMR χρειάζεται προσοχή, να αφήσεις το μυαλό να εγκαταλείψει την σκέψη του «τι πρέπει να κάνω μετά.

Να γίνεται με μέτρο – αν το ASMR γίνεται απαραίτητο κάθε φορά που νιώθεις άγχος ή δεν μπορείς να κοιμηθείς, μπορεί να υπάρξει μια "εξάρτηση" σε αυτό ως μηχανισμό αντιμετώπισης.

Πότε δεν βοηθάει τόσο

Υπάρχουν άνθρωποι που είτε δεν αισθάνονται το «tingle» καθόλου, είτε δεν βλέπουν βελτίωση στο άγχος τους μετά από ASMR. Επίσης, κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά όταν οι ήχοι τους φαίνονται υπερβολικοί, όταν υπάρχει αγχωτική σκηνή ή αν χρησιμοποιούν το ASMR σε συνθήκες που ήδη νιώθουν πολύ πιεσμένοι.

Ναι, το ASMR μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στην αντιμετώπιση του άγχους, ιδιαίτερα για όσους είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το φαινόμενο, έχουν ήδη υψηλότερα επίπεδα άγχους, ή απλώς θέλουν έναν μη φαρμακευτικό τρόπο για να χαλαρώσουν. Αλλά δεν είναι λύση για όλους, εξαρτάται από την προσωπικότητα, την ευαισθησία, το είδος των ερεθισμάτων και το πλαίσιο στο οποίο το χρησιμοποιείς.

Αν σκέφτεσαι να δοκιμάσεις: βάλε μουσική που σου αρέσει, ψάξε το ερέθισμα που σε χαλαρώνει, και μην ξεχάσεις: αν το άγχος σου γίνεται υπερβολικό ή δυσκολεύεσαι να το διαχειριστείς, μια επαγγελματική βοήθεια δεν είναι ποτέ κακό να τη ζητήσεις.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

