Οι μουσικοί έχουν «cheat code» στον πόνο, λέει η επιστήμη

Νευροεπιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μακροχρόνια εξάσκηση σε όργανα μπορεί να λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο απέναντι στον πόνο

Η συνεχής εξάσκηση σε μουσικά όργανα μπορεί να είναι επώδυνη για τους μυς, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τον πόνο. Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευμένοι μουσικοί διαχειρίζονται την ενόχληση διαφορετικά από τους μη μουσικούς, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.

Συνήθως, ο πόνος προκαλεί συρρίκνωση της «χαρτογράφησης του σώματος» στον εγκέφαλο, της περιοχής που καθορίζει ποιους μύες χρησιμοποιούμε και πότε. Η συρρίκνωση αυτή εντείνει την αίσθηση του πόνου με την πάροδο του χρόνου. Στο πείραμα, οι μη μουσικοί εμφάνισαν αυτή την τάση μετά από προσωρινή πρόκληση πόνου στα χέρια. Αντίθετα, οι μουσικοί διατήρησαν τον χάρτη τους ανέπαφο και όσο περισσότερες ώρες είχαν αφιερώσει στην εξάσκηση, τόσο λιγότερο πόνο ανέφεραν.

Για την εκτέλεση της μελέτης, οι συμμετέχοντες δέχθηκαν ασφαλείς δόσεις νευρικού αυξητικού παράγοντα, μιας πρωτεΐνης που προκαλεί πόνο χωρίς να βλάπτει τους ιστούς. Κατά τη διάρκεια μερικών ημερών, οι επιστήμονες παρακολούθησαν πώς προσαρμόζονταν οι εγκέφαλοι με τη χρήση μαγνητικής διέγερσης. Οι μη μουσικοί εμφάνισαν μείωση στον έλεγχο των κινήσεων, ενώ οι μουσικοί επέδειξαν αντίσταση στις αλλαγές αυτές.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν προηγούμενες έρευνες που συνδέουν τη μουσική με βελτίωση μνήμης, συντονισμού και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Η εκμάθηση οργάνου έχει συνδεθεί με ενισχυμένες γλωσσικές και κινητικές δεξιότητες, καθώς και με προστασία από γνωστική φθορά. Η νέα αυτή μελέτη υποδεικνύει ότι η χρόνια και πειθαρχημένη εξάσκηση μπορεί να δημιουργεί νευρολογικές αντοχές στον πόνο που οι περισσότεροι δεν αναπτύσσουν.

Η μελέτη βασίστηκε σε 40 άτομα, επομένως δεν προτείνεται η εκμάθηση μουσικού οργάνου ως θεραπεία για χρόνιο πόνο. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να ενισχύσει την αντοχή εκεί όπου τα φάρμακα συχνά αποτυγχάνουν. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν εάν η μουσική εκπαίδευση προστατεύει την προσοχή και τη γνωστική λειτουργία σε συνθήκες χρόνιου πόνου και αν αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζονται και σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συνεχείς επαναλήψεις, όπως ο χορός ή ο αθλητισμός.

