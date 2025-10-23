MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Σχέσεις 23.10.2025

5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone

5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone
Τα μικρά σημάδια που προδίδουν πως δεν είσαι στο επόμενο επίπεδο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το να βρεθείς στο friendzone είναι μια από τις πιο συνηθισμένες και συχνά πιο απογοητευτικές καταστάσεις στις σχέσεις. Μπορεί να περνάς χρόνο μαζί του/της, να μοιράζεστε αστεία και μυστικά, αλλά να μην έχεις καταλάβει ότι για εκείνον/εκείνη είσαι απλά «ο φίλος» ή «η φίλη».

Αν αναρωτιέσαι αν έχεις πέσει σε αυτή τη… παγίδα, εδώ είναι 5 σημάδια που ίσως σε προειδοποιούν:

Διάβασε επίσης: Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»

Σε βλέπει μόνο σαν «φίλο» όταν μιλάει για άλλους που του/της αρέσουν

Αν είναι πάντα ο πρώτος που σου εξομολογείται τα συναισθήματα ή τα προβλήματα με άλλα άτομα που τον/την ενδιαφέρουν, μάλλον δεν σε βλέπει ρομαντικά.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

Δεν κάνει ποτέ το πρώτο βήμα για να προχωρήσει η σχέση

Όλες οι επαφές ξεκινούν από εσένα; Αν δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να βρεθείτε ή να σας φέρει πιο κοντά, το friendzone είναι το πιθανότερο σενάριο.

Σε «χρησιμοποιεί» για συναισθηματική υποστήριξη, αλλά όχι κάτι παραπάνω

Αν είσαι το στήριγμά του/της στα δύσκολα, αλλά ποτέ δεν νιώθεις κάτι παραπάνω από φιλικό ενδιαφέρον, πρόσεχε.

Αυτά είναι τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια στον έρωτα
Pinterest.com

Δεν τον/την νοιάζει να κάνει σχέδια μόνο για εσάς ως ζευγάρι

Όταν οι συζητήσεις για το μέλλον ή τις εξόδους σας έχουν πάντα ένα φιλικό τόνο χωρίς καμία ρομαντική προοπτική, αυτό λέει πολλά.

Σε αποκαλεί συχνά «φίλο», «φίλη» ή «κολλητό/ή» χωρίς να το εννοεί ελαφριά

Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να ακούγεται αθώος, αλλά είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη της θέσης σου στη ζωή του/της.

Αν έχεις αναγνωρίσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές, μάλλον ήρθε η ώρα να επανεξετάσεις τι θέλεις και πώς θα το χειριστείς. Το friendzone δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά αξίζεις να βρίσκεσαι με κάποιον που σε θέλει και σαν κάτι παραπάνω!

Ταύρος ζώδιο

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα μηνύματα που σου στέλνει τη νύχτα λένε περισσότερα από όσα νομίζεις

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

friendzone σχέσεις φιλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

23.10.2025
Επόμενο
Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη

Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη

23.10.2025

Δες επίσης

Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη
Life

Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη

23.10.2025
5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου
Life

5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

23.10.2025
Η Emma Stone εντυπωσιάζει με Louis Vuitton φόρεμα στην πρεμιέρα του Bugonia
Fashion

Η Emma Stone εντυπωσιάζει με Louis Vuitton φόρεμα στην πρεμιέρα του Bugonia

23.10.2025
Quick escape: Οι πιο ωραίες μονοήμερες γύρω από την Αθήνα για την 28 Οκτωβρίου
Life

Quick escape: Οι πιο ωραίες μονοήμερες γύρω από την Αθήνα για την 28 Οκτωβρίου

23.10.2025
H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador
Beauty

H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador

23.10.2025
Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling
Fitness

Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling

23.10.2025
Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου
Beauty

Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου

23.10.2025
Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν
Fashion

Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

23.10.2025
Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!
Life

Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής