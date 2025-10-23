5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone

Τα μικρά σημάδια που προδίδουν πως δεν είσαι στο επόμενο επίπεδο

Το να βρεθείς στο friendzone είναι μια από τις πιο συνηθισμένες και συχνά πιο απογοητευτικές καταστάσεις στις σχέσεις. Μπορεί να περνάς χρόνο μαζί του/της, να μοιράζεστε αστεία και μυστικά, αλλά να μην έχεις καταλάβει ότι για εκείνον/εκείνη είσαι απλά «ο φίλος» ή «η φίλη».

Αν αναρωτιέσαι αν έχεις πέσει σε αυτή τη… παγίδα, εδώ είναι 5 σημάδια που ίσως σε προειδοποιούν:

Σε βλέπει μόνο σαν «φίλο» όταν μιλάει για άλλους που του/της αρέσουν

Αν είναι πάντα ο πρώτος που σου εξομολογείται τα συναισθήματα ή τα προβλήματα με άλλα άτομα που τον/την ενδιαφέρουν, μάλλον δεν σε βλέπει ρομαντικά.

Δεν κάνει ποτέ το πρώτο βήμα για να προχωρήσει η σχέση

Όλες οι επαφές ξεκινούν από εσένα; Αν δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να βρεθείτε ή να σας φέρει πιο κοντά, το friendzone είναι το πιθανότερο σενάριο.

Σε «χρησιμοποιεί» για συναισθηματική υποστήριξη, αλλά όχι κάτι παραπάνω

Αν είσαι το στήριγμά του/της στα δύσκολα, αλλά ποτέ δεν νιώθεις κάτι παραπάνω από φιλικό ενδιαφέρον, πρόσεχε.

Δεν τον/την νοιάζει να κάνει σχέδια μόνο για εσάς ως ζευγάρι

Όταν οι συζητήσεις για το μέλλον ή τις εξόδους σας έχουν πάντα ένα φιλικό τόνο χωρίς καμία ρομαντική προοπτική, αυτό λέει πολλά.

Σε αποκαλεί συχνά «φίλο», «φίλη» ή «κολλητό/ή» χωρίς να το εννοεί ελαφριά

Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να ακούγεται αθώος, αλλά είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη της θέσης σου στη ζωή του/της.

Αν έχεις αναγνωρίσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές, μάλλον ήρθε η ώρα να επανεξετάσεις τι θέλεις και πώς θα το χειριστείς. Το friendzone δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά αξίζεις να βρίσκεσαι με κάποιον που σε θέλει και σαν κάτι παραπάνω!

