Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη

Μια λίστα-οδηγός για να κάνεις detox στο νεσεσέρ σου με ασφάλεια

Μιας και μπαίνουμε στον χειμώνα, το νεσεσέρ σου χρειάζεται επειγόντως ένα… restart. Αντηλιακά που πέρασαν μήνες κάτω από τον ήλιο, serum που άνοιξαν πριν τις διακοπές, καλλυντικά που μεταφέρθηκαν σε βαλίτσες και παραλίες, ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσεις ποια παραμένουν ασφαλή και ποια ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσεις.

Ακόμα κι αν δεν έχουν λήξει επίσημα, αρκετά προϊόντα μπορεί να έχουν αλλοιωθεί από τη ζέστη, τον αέρα ή την υγρασία. Και πίστεψέ με, είναι καλύτερα να μη βάλεις τίποτα στο δέρμα σου, παρά να εφαρμόσεις ένα προϊόν που έχει χάσει τη δύναμή του.

Ας δούμε λοιπόν ποια χρειάζονται αντικατάσταση (όσο κι αν δυσκολεύεσαι να τα αποχωριστείς).

1. Τα αντηλιακά του καλοκαιριού

Ό,τι αντηλιακό άνοιξες τους τελευταίους μήνες, ειδικά αν σε συνόδευσε σε παραλία ή πισίνα, πρέπει να αποσυρθεί.

Ακόμα κι αν δείχνει κανονικό, ο δείκτης προστασίας παύει να ισχύει 8–12 μήνες μετά το άνοιγμα, ενώ όσα περιέχουν φυσικά φίλτρα αλλοιώνονται ακόμα νωρίτερα.

Αντηλιακά σώματος: πέτα τα και προμηθεύσου καινούρια την επόμενη σεζόν.

Αντηλιακά προσώπου: κράτησέ τα, μόνο αν δεν έχουν εκτεθεί στον ήλιο και συνεχίζεις να τα χρησιμοποιείς καθημερινά.

2. Προϊόντα με βιταμίνη C ή ρετινόλη

Τα ενεργά συστατικά που αγαπά το δέρμα σου είναι και τα πιο ευαίσθητα. Η βιταμίνη C και η ρετινόλη αλλοιώνονται εύκολα όταν έρθουν σε επαφή με φως ή αέρα, ειδικά αν δεν βρίσκονται σε σκούρα, αδιαφανή συσκευασία. Αν παρατηρήσεις αλλαγή στο χρώμα ή τη μυρωδιά τους, σημαίνει ότι έχουν οξειδωθεί και έχασαν τη δράση τους.

Μην τα κρατάς «για καλό». Το μόνο που κάνουν πλέον είναι… διακοσμητικό ρόλο στο ράφι σου.

3. Μπάρες σαπουνιών και solid προϊόντα

Ακόμα κι αν αποτελούν μια οικολογική επιλογή, οι μπάρες σαπουνιών συγκεντρώνουν υγρασία, σκόνη και βακτήρια από το μπάνιο. Αν τις έχεις ανοιχτές για μήνες ή τις αφήνεις εκτεθειμένες, καλύτερα να τις αντικαταστήσεις. Η επιφάνειά τους μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα, ειδικά αν είναι ευαίσθητο.

Κάνε declutter στα καλλυντικά σου όπως θα έκανες στη ντουλάπα σου: με καθαρή ματιά και χωρίς τύψεις. Η φροντίδα του δέρματος ξεκινάει από την καθαριότητα και την ασφάλεια των προϊόντων σου, όχι μόνο από το τι υπόσχονται στις ετικέτες τους.

