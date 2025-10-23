MadWalk 2025 by Τhree Cents
Έρχεται η 2η σεζόν του Nobody Wants This: Όταν η πίστη και ο έρωτας δοκιμάζονται ξανά

Nobody Wants This
Η σειρά που έκανε πολλούς θεατές να αναρωτηθούν αν «τα αντίθετα τελικά έλκονται» επιστρέφει με νέα επεισόδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά «Nobody Wants This» επιστρέφει στο Netflix με 2η σεζόν και μας θυμίζει γιατί η ιστορία αυτού του αλλόκοτου, αταίριαστου αλλά συγκινητικού ζευγαριού έκανε τόσους θεατές να ταυτιστούν.

Η Joanne (Kristen Bell) έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα μιλώντας ανοιχτά για όλα, ακόμα κι αν δεν πιστεύει σε τίποτα. Από την άλλη, ο Noah (Adam Brody) είναι ραβίνος, βαθιά δεμένος με την πίστη και τις αξίες του, μα σίγουρος ότι ο έρωτας δεν έχει θέση στη δική του πορεία. Μέχρι που η ζωή φροντίζει να τους διαψεύσει.

Nobody Wants This

Διάβασε επίσης: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα! Το Emily In Paris επιστρέφει με 5η σεζόν και ιταλική πινελιά

Η πρώτη σεζόν (10 επεισόδια των 25–30 λεπτών) ήταν μια ευχάριστη έκπληξη: μια σειρά που ισορροπεί ανάμεσα στη ρεαλιστική αμηχανία των ανθρώπινων σχέσεων και στη χιουμοριστική πλευρά της καθημερινότητας. Η Joanne ψάχνει απαντήσεις στο μικρόφωνό της, ο Noah μέσα από την πίστη του. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στην ανάγκη για αποδοχή και την αναζήτηση νοήματος, γεννιέται κάτι που ούτε οι ίδιοι δεν περίμεναν.

Nobody Wants This

Το μεγάλο ατού της σειράς; Η απίθανη χημεία της Kristen Bell και του Adam Brody. Μαζί, αποδεικνύουν ότι το «τα αντίθετα έλκονται» μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από κλισέ, μπορεί να είναι ρεαλισμός.

Όπως είδαμε, ο 1ος κύκλος έκλεισε με ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: Μπορεί μια σχέση να σταθεί όταν διαφωνείς σε κάτι τόσο βαθύ όσο η πίστη;

Nobody Wants This

Η Joanne δεν θέλει να αλλάξει για κανέναν, ενώ ο Noah αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η πίστη μπορεί να εκφράζεται και με πράξεις,  όπως το να επιλέγεις τον άλλον, ακόμη κι αν δεν συμφωνείς μαζί του. Το τέλος τους βρίσκει σ’ εκείνη τη γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο «μαζί» και στο «ίσως κάποτε ξανά». Και γι’ αυτό ακριβώς το κοινό ανυπομονεί για τη συνέχεια.

Τι περιμένουμε στη 2η σεζόν

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως η νέα σεζόν θα εμβαθύνει στα θέματα της αμφιβολίας, της πίστης και της αποδοχής. Πόσο μπορεί να προσαρμοστείς για να κρατήσεις ζωντανό έναν δεσμό; Και τελικά, τι σημαίνει «πιστεύω» όταν δεν έχει να κάνει με τον Θεό, αλλά με έναν άνθρωπο;

Αν δεν έχεις ακόμα δει την πρώτη σεζόν, το Nobody Wants This σε περιμένει στο Netflix με 10 επεισόδια που βλέπονται σε ένα ΣΚ κι ένα φινάλε που σε αφήνει να θες «λίγο ακόμα».

Διάβασε επίσης: No One Saw Us Leave: Ωδή στη γυναικεία δύναμη η νέα σειρά του Netflix

