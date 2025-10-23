Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)

Η τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα με έναν ξεχωριστό και αστείο τρόπο

Τα γενέθλιά της είχε στις 12 Οκτωβρίου η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, η οποία χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου αποφάσισε να τα γιορτάσει, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων της με θέμα το Halloween!

Μιας και η αμερικάνικη γιορτή είναι στις 31 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα με έναν ξεχωριστό και αστείο τρόπο.

Διάβασε επίσης: Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών

Η Ανδρομάχη λοιπόν, η οποία έκλεισε και επίσημα τα 30, ντύθηκε «διαβολάκι», με την αποκάλυψη να την κάνει με διάφορες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μια από τις καλεσμένες ήταν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία ντύθηκε «νύφη» προσθέτοντας ψεύτικο αίμα να τρέχει από το στόμα της προκειμένου να είναι μέσα στο θέμα.

Διάβασε επίσης: Διακόσμηση Halloween: Μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε ταινία τρόμου με τα πιο απλά υλικά

Δες κι αυτό…