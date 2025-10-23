MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 23.10.2025

Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)

Ανδρομάχη
Η τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα με έναν ξεχωριστό και αστείο τρόπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γενέθλιά της είχε στις 12 Οκτωβρίου η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, η οποία χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου αποφάσισε να τα γιορτάσει, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων της με θέμα το Halloween!

Μιας και η αμερικάνικη γιορτή είναι στις 31 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα με έναν ξεχωριστό και αστείο τρόπο.

Ανδρομάχη
Η Ανδρομάχη λοιπόν, η οποία έκλεισε και επίσημα τα 30, ντύθηκε «διαβολάκι», με την αποκάλυψη να την κάνει με διάφορες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ανδρομάχη
Μια από τις καλεσμένες ήταν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία ντύθηκε «νύφη» προσθέτοντας ψεύτικο αίμα να τρέχει από το στόμα της προκειμένου να είναι μέσα στο θέμα.

