Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που πληρώνει σε φόρους

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος μονάρχης που αποκάλυψε δημόσια τους φόρους του, πληρώνοντας 12,9 εκατ. λίρες για το 2024-2025

Με μια ματιά Ο βασιλιάς Κάρολος πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-2025, πρώτη φορά που δημοσιοποιείται τέτοιο ποσό.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 7,76 εκατομμύρια λίρες φόρους για την ίδια περίοδο.

Ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ έχουν καταβάλει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια λίρες σε φόρους από το 2022.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποτελεί προσωπική απόφαση για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος μονάρχης στη βρετανική ιστορία που δημοσιοποίησε το ποσό φόρου που κατέβαλε, αποκαλύπτοντας ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες για το οικονομικό έτος 2024-2025. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από την ετήσια οικονομική έκθεση της βασιλικής οικογένειας και θεωρείται μια σημαντική κίνηση διαφάνειας.

Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνωστοποίησε ότι πλήρωσε 7,76 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η δημοσιοποίηση των στοιχείων ήταν προσωπική απόφαση πατέρα και γιου, με στόχο να «ενισχυθεί η κατανόηση της λογοδοσίας μας».

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

Οι νέοι αριθμοί δείχνουν ότι από το 2022, όταν ο Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο, οι φόροι που έχουν καταβάλει ο ίδιος και ο διάδοχος του θρόνου ξεπερνούν συνολικά τα 50 εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, δεν δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού τους.

Ο βασιλιάς αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, το οποίο του απέφερε 25,2 εκατομμύρια λίρες το 2025-2026, ενώ φορολογούνται επίσης οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι αποταμιεύσεις και οι περιουσίες του στο Balmoral και το Sandringham.

Αντίστοιχα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρηματοδοτείται από το Δουκάτο της Κορνουάλης. Ο ιδιωτικός γραμματέας του, Ian Patrick, δήλωσε: «Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πληρώνει φόρο εισοδήματος με τον υψηλότερο συντελεστή για κάθε καθαρό πλεόνασμα αφού πρώτα καλυφθούν τα σχετικά έξοδα. Τα έξοδα αυτά ελέγχονται ανεξάρτητα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε έκπτωση είναι απολύτως δικαιολογημένη.» Προσθέτοντας ότι: «Ο πρίγκιπας αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από αυτές τις διαδικασίες και τη σημασία της κατάλληλης διαφάνειας».

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι ο Ουίλιαμ παραιτείται από τα 1,5 εκατ. λίρες που απέφερε κάθε χρόνο η εγκαταλελειμμένη φυλακή Dartmoor, ζητώντας τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας στο Princetown. Η φυλακή παραμένει κλειστή από το 2024 λόγω υψηλών επιπέδων ραδονίου.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δεν θα μετακομίσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αλλά θα συνεχίσουν να κατοικούν στο Clarence House, ώστε το ιστορικό παλάτι να παραμείνει περισσότερο προσβάσιμο στο κοινό μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των σχεδόν 370 εκατ. λιρών.

Η ετήσια κρατική επιχορήγηση (Sovereign Grant) θα αυξηθεί στα 99,9 εκατομμύρια λίρες από το 2027-2028, με τα επιπλέον κονδύλια να προορίζονται για συντήρηση ιστορικών κτιρίων, κυβερνοασφάλεια και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ο James Chalmers ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται για λευκή επιταγή» ενώ τόνισε ότι: «Το Sovereign Grant δεν αποτελεί προσωπικό εισόδημα των μελών της βασιλικής οικογένειας. Χρηματοδοτεί το έργο του θεσμού και όχι την ιδιωτική ζωή ή την προσωπική τους περιουσία».

Η έκθεση καταγράφει ακόμη ότι το ακριβότερο βασιλικό ταξίδι της χρονιάς ήταν η επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία, κόστους άνω των 130.000 λιρών, ενώ πραγματοποιήθηκαν 177 πτήσεις με ελικόπτερο, συνολικού κόστους 733.063 λιρών. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη του Crown Estate μειώθηκαν από 1,4 δισ. σε 1,2 δισ. λίρες, κυρίως λόγω της υποχώρησης των εσόδων από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η δημοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σηματοδοτεί μια νέα εποχή μεγαλύτερης διαφάνειας για τη βρετανική μοναρχία, την ώρα που η δημόσια συζήτηση για το κόστος λειτουργίας και τη χρηματοδότησή της παραμένει πιο έντονη από ποτέ.