«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

Ο βασιλιάς Κάρολος μιλά με βαθιά συγκίνηση για την αφοσίωση και τη δύναμη της βασίλισσας Ελισάβετ σε έναν αιώνα αλλαγών
Ο Βασιλιάς Κάρολος τίμησε δημόσια τη μητέρα του, την αείμνηστη Ελισάβετ, με αφορμή τα 100ά χρόνια από τη γέννησή της, σε ένα μήνυμα που συνδύασε προσωπικό συναίσθημα και ιστορική βαρύτητα.

Μιλώντας από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, ο Βασιλιάς Κάρολος περιέγραψε τη βασίλισσα Ελισάβετ ως μια μορφή σταθερότητας, αφοσίωσης και καθήκοντος, τονίζοντας τον ρόλο της σε μια εποχή έντονων αλλαγών που σημάδεψαν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας.

Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα» – Η μεγαλύτερη δοκιμασία των Γουίνδσορ μετά τη Νταϊάνα

Ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε ότι η μητέρα του παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της αφοσιωμένη στον θεσμό και στους πολίτες που υπηρετούσε, αφήνοντας πίσω της μια ισχυρή κληρονομιά. Η αναφορά του περιλάμβανε και μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς μίλησε για την πεποίθησή της ότι το καλό τελικά επικρατεί, ένα μήνυμα που ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά ως σημείο αναφοράς.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε έμμεσα στις σύγχρονες διεθνείς και κοινωνικές προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις έως ζητήματα κοινωνικής συνοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να επεκταθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές αναφορές, τόνισε ότι πολλές από τις σημερινές συνθήκες πιθανότατα θα ανησυχούσαν βαθιά τη μητέρα του, δεδομένης της διαχρονικής της ευαισθησίας απέναντι στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Η βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926 στο Λονδίνο και βαφτίστηκε Elizabeth Alexandra Mary, ξεκινώντας μια ζωή που θα σημάδευε την παγκόσμια ιστορία. Η παρουσία της στη βρετανική μοναρχία διήρκεσε δεκαετίες, κατά τις οποίες έγινε σύμβολο σταθερότητας και συνέχειας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

 

Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους
Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

