«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

Ο βασιλιάς Κάρολος μιλά με βαθιά συγκίνηση για την αφοσίωση και τη δύναμη της βασίλισσας Ελισάβετ σε έναν αιώνα αλλαγών

Ο Βασιλιάς Κάρολος τίμησε δημόσια τη μητέρα του, την αείμνηστη Ελισάβετ, με αφορμή τα 100ά χρόνια από τη γέννησή της, σε ένα μήνυμα που συνδύασε προσωπικό συναίσθημα και ιστορική βαρύτητα.

Μιλώντας από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, ο Βασιλιάς Κάρολος περιέγραψε τη βασίλισσα Ελισάβετ ως μια μορφή σταθερότητας, αφοσίωσης και καθήκοντος, τονίζοντας τον ρόλο της σε μια εποχή έντονων αλλαγών που σημάδεψαν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας.

Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα» – Η μεγαλύτερη δοκιμασία των Γουίνδσορ μετά τη Νταϊάνα

Ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε ότι η μητέρα του παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της αφοσιωμένη στον θεσμό και στους πολίτες που υπηρετούσε, αφήνοντας πίσω της μια ισχυρή κληρονομιά. Η αναφορά του περιλάμβανε και μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς μίλησε για την πεποίθησή της ότι το καλό τελικά επικρατεί, ένα μήνυμα που ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά ως σημείο αναφοράς.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε έμμεσα στις σύγχρονες διεθνείς και κοινωνικές προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις έως ζητήματα κοινωνικής συνοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να επεκταθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές αναφορές, τόνισε ότι πολλές από τις σημερινές συνθήκες πιθανότατα θα ανησυχούσαν βαθιά τη μητέρα του, δεδομένης της διαχρονικής της ευαισθησίας απέναντι στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Η βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926 στο Λονδίνο και βαφτίστηκε Elizabeth Alexandra Mary, ξεκινώντας μια ζωή που θα σημάδευε την παγκόσμια ιστορία. Η παρουσία της στη βρετανική μοναρχία διήρκεσε δεκαετίες, κατά τις οποίες έγινε σύμβολο σταθερότητας και συνέχειας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη