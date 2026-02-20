Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στην είδηση της σύλληψης του αδελφού του ήταν άμεση - Διαβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν την αμέριστη στήριξή του

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία των Γουίνδσορ μετά τη Νταϊάνα. Στη νέα κρίση, ο βασιλιάς Κάρολος παίρνει σαφή θέση για την υπόθεση του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου. Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του νόμου και της βασιλικής ιδιότητας.

Η Σκληρή Ανακοίνωση του Βασιλιά Καρόλου

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στην είδηση της σύλληψης του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Μέσα από μια λιτή αλλά αυστηρή ανακοίνωση, ο βασιλιάς διαβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν «την πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία» του Στέμματος, τονίζοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Η ανακοίνωση, που δεν ξεπερνούσε τις 100 λέξεις και ήταν διατυπωμένη στο προσωπικό ύφος του βασιλιά Καρόλου, δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες. «Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», κατέληγε η ανακοίνωση. Το μήνυμα πίσω από τις λέξεις ήταν σαφές: η υποχρέωση προς το Στέμμα και τη χώρα προηγείται οποιασδήποτε προσωπικής ή αδελφικής σχέσης.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στήριξαν πλήρως τη γραμμή που χάραξε ο βασιλιάς Κάρολος, με τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να εμφανίζονται ενωμένα στην στρατηγική της αποστασιοποίησης. Αυτή η ενότητα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εικόνας της μοναρχίας σε μια δύσκολη περίοδο.

Η Υπόθεση του Πρίγκιπα Άντριου

Η υπόθεση του Άντριου προκαλεί ένα νέο κύμα πίεσης στη βρετανική μοναρχία. Ο αδελφός του βασιλιά συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραμένει υπό έρευνα για υπόθεση «κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα» που συνδέεται με τον Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Άντριου ανακρίθηκε επί ώρες από τις αρχές.

