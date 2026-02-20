TV 20.02.2026

Τηλεθέαση 19/2: Σάρωσαν το «Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην prime time

Οι κωμωδίες που διέλυσαν τον ανταγωνισμό και άφησαν πίσω ριάλιτι, σειρές και… ποδόσφαιρο
Mad.gr

Η prime time της 19ης Φεβρουαρίου είχε ξεκάθαρο νικητή. Οι οικογενειακές κωμωδίες του Alpha όχι μόνο άντεξαν απέναντι σε ριάλιτι και δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, αλλά κατάφεραν να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του τηλεοπτικού κοινού, επιβεβαιώνοντας πως το χιούμορ παραμένει… βασιλιάς της τηλεθέασης.

Το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, η prime time ζώνη της τηλεόρασης είχε ως πρωταγωνιστή τον Alpha, με τις σειρές «Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης. 

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, η σειρά «Σόι σου» κατέκτησε την κορυφή στην ώρα προβολής της, σημειώνοντας 22,8% στο δυναμικό κοινό και 21,7% στο σύνολο. Η επιτυχία του Alpha συνεχίστηκε με τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η οποία συγκέντρωσε 20,9% στο δυναμικό κοινό και 17,3% στο σύνολο.

Οι υπόλοιπες εκπομπές



Ακολούθησε το «MasterChef» με 14,3% στο δυναμικό κοινό, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με την αναμέτρηση του ΠΑΟ με τη Βιτόρια ΠΛΖΕΝ για το Europa League, που σημείωσε 14,1%. Η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» συγκέντρωσε 10,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ όλα τα υπόλοιπα προγράμματα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τη βάση.

Είναι σαφές ότι το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου ανήκε στις κωμικές σειρές του Alpha, οι οποίες κατάφεραν να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

μπαμπά σ' αγαπώ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
