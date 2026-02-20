Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)

Η ιστορική κατοικία που συνδέθηκε με τη Marilyn Monroe επανέρχεται στο προσκήνιο της αγοράς ακινήτων με πολυτελή χαρακτηριστικά και έντονη κινηματογραφική αύρα

Μια κατοικία που συνδέθηκε με τον μύθο της Marilyn Monroe επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα της αγοράς ακινήτων στο Palm Springs της California, καθώς το πρώην σπίτι της εμβληματικής σταρ προσφέρεται προς πώληση έναντι 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διάβασε επίσης: To floral print είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

Το ακίνητο, γνωστό διεθνώς ως «Marilyn Monroe Doll House», αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του Hollywood, συνδυάζοντας πολυτέλεια και νοσταλγία.

Η κατοικία βρίσκεται στη διάσημη γειτονιά Vista Las Palmas και καταλαμβάνει προνομιακό υπερυψωμένο οικόπεδο με πανοραμική θέα στα βουνά.

Σύμφωνα με το Teigen Media, πρόκειται για μια αρχιτεκτονικά αναγνωρισμένη κατοικία που διατηρεί τη χαρακτηριστική αισθητική της εποχής της, ενώ παράλληλα προσφέρει σύγχρονες ανέσεις.

Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου 280 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια, ψηλές οροφές, πολλαπλούς χώρους φιλοξενίας και ιδιωτική πισίνα.

Η διάταξη των χώρων και οι λεπτομέρειες σχεδιασμού αντανακλούν την αίσθηση πολυτέλειας που χαρακτήριζε την κατοικία όταν φιλοξενούσε τη Marilyn Monroe στις αρχές της δεκαετίας του 60.

Η περιοχή Vista Las Palmas θεωρείται από τις πιο κομψές στο Palm Springs, με τους κατοίκους να έχουν άμεση πρόσβαση σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, boutique καταστήματα, γκαλερί τέχνης και εγκαταστάσεις θερέτρων.

Το σπίτι της Marilyn Monroe επαναφέρει στο προσκήνιο την αίγλη μιας εποχής όπου ο κινηματογράφος και η αρχιτεκτονική συναντήθηκαν δημιουργώντας διαχρονικά σύμβολα πολιτισμού.

Κεντρική φωτογραφία: ΤΜΖ

Διάβασε επίσης: Kanso: Η ιαπωνική τεχνική Zen για να αποσυμφορήσεις το σπίτι σου

Δες κι αυτό…