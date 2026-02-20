Μουσικά Νέα 20.02.2026

O Akylas το New Eurovision Party Boy σπάει σύνορα και streams με το Ferto!

Ο νέος μουσικός εθισμός των Eurofans λέγεται… Akylas
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο απόλυτο New Eurovision Party Boy εξελίσσεται ο Akylas μετά και τη νίκη του στο Sing For Greece για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας.

Το «Ferto» έχει μετατραπεί σε έναν συναρπαστικό μουσικό εθισμό με το κοινό να το λατρεύει, όπως και τον μοναδικό Akylas. To «Ferto» από τη στιγμή που κυκλοφόρησε και επίσημα μέσα από τη Minos EMIA, A Universal Music Company έχει χτυπήσει κόκκινο!

O Akylas πρωταγωνιστεί στην editorial music list του Spotify New Music Friday, από τις μεγαλύτερες λίστες της πλατφόρμας! Το «Ferto» έχει επίσης προσγειωθεί στο Top 10 του Top 50 Greece. Η σαρωτική του πορεία όμως δε σταματά εδώ!

• #1 Apple Music Top 100 Greece
• #1 iTunes Greece
• #5 Top 50 Greece
• #7 Shazam Viral Greece
• #13 Shazam Top 200 Greece

Akylas

Παράλληλα, το Ferto έχει προκαλέσει έναν ωραίο πανικό στο TikTok με τα πρωτότυπα υπό τον ήχο του να ξεπερνούν τις 4 χιλιάδες μέχρι τώρα.

@akylas__ 2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #akylas #ferto #eurovision2026 #eurovisiongr #singforgreece ♬ FERTO – Akylas

Η αυθεντικότητα του Akylas, η πηγαία θετική του αύρα, η ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα αλλά και η έμφυτη ευγένειά του είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το κοινό ξεχώρισε και αγκάλιασε. Η Ευρώπη χορεύει ήδη στον ρυθμό του «Ferto» και μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση στα προγνωστικά για τη νίκη!

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πραγματικά έζησα αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν όντως συνέβησαν, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με στηρίξατε και σταθήκατε στο πλευρό μου… Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας. Να τον αγκαλιάζετε ακόμη περισσότερο. Ποτέ μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήνετε κανέναν να σας πάρει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά», ανέφερε αμέσως μετά τη νίκη του στην ανάρτησή του.

Η ανάρτησή του:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/Ferto

