Brontë Blush: Το trend που φέρνει το dark romance στο μακιγιάζ

Αν θέλεις να δώσεις φρεσκάδα στο πρόσωπό σου αυτή την άνοιξη, το Brontë Blush είναι η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις. Το συγκεκριμένο look χαρίζει φυσικό κοκκίνισμα στα μάγουλα, σαν να έχεις βγει για λίγο στο κρύο ή να έχεις περπατήσει αρκετή ώρα έξω. Ρομαντικό, διακριτικό και ταυτόχρονα με χαρακτήρα, το Brontë Blush μεταφέρει την αισθητική του dark romance στο μακιγιάζ σου με έναν πολύ φυσικό τρόπο.

Η Margot Robbie αποτέλεσε την έμπνευση για αυτή την τάση, με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοστο Λος Άντζελες. Το beauty look της, επιμελημένο από την Pati Dubroff, είχε ως πρωταγωνιστή το ρουζ, που τοποθετήθηκε χαμηλά στα μάγουλα και έδωσε αυτή τη διακριτική αλλά γοητευτική κόκκινη απόχρωση.

Τι ακριβώς είναι το Brontë Blush

Το Brontë Blush είναι ένα ελαφρώς λαμπερό ρουζ σε θερμούς τόνους, που τοποθετείται χαμηλά στα μάγουλα, όχι μόνο στα μήλα αλλά λίγο πιο κάτω, σχεδόν προς το κέντρο του προσώπου. Το αποτέλεσμα φαίνεται απόλυτα φυσικό, σαν να προέρχεται η ροδαλή απόχρωση από μέσα, χωρίς υπερβολικό contour ή έντονο μακιγιάζ.

Γιατί να το υιοθετήσεις τώρα

Η αισθητική του dark romance έχει μπει δυναμικά στη μόδα και τώρα βρίσκει τη θέση της και στο μακιγιάζ. Το Brontë Blush είναι ο ιδανικός τρόπος να δώσεις μια ρομαντική, ελαφρώς μελαγχολική νότα στο πρόσωπό σου χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Όπως στην εποχή της Βικτωριανής Αγγλίας, τα φυσικά ροδαλά μάγουλα θεωρούνται πάντα γοητευτικά και κομψά.

Πώς να το εφαρμόσεις

Ξεκίνα με μια ελαφριά βάση που αφήνει την επιδερμίδα σου φυσική, χωρίς βαρύ foundation. Διάλεξε ένα κρεμώδες ρουζ σε απαλές ροζ ή κόκκινες αποχρώσεις, οι υγρές και κρεμώδεις υφές δίνουν αυτό το φυσικό λαμπερό αποτέλεσμα. Τοποθέτησέ το χαμηλά στα μάγουλα και σβήσε απαλά προς τα έξω, χωρίς αυστηρές γραμμές. Χρησιμοποίησε πινέλο ή σφουγγαράκι για να εξασφαλίσεις ότι δεν υπάρχουν έντονα τελειώματα και το αποτέλεσμα θα δείχνει φρέσκο και ροδαλό.

