Beauty 19.02.2026

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber

Η Hailey Bieber αποκαλύπτει το απόλυτο spring beauty look για την Άνοιξη 2026 με soft-structured lob, cloud lips και glazed-donut νύχια
Μαρία Χατζηγιάννη

ΗHailey Bieber έκλεψε τις εντυπώσεις στην αυστραλιανή πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, συνδυάζοντας κομψά ρομαντική αισθητική με τις μεγαλύτερες τάσεις ομορφιάς της Άνοιξης 2026. Το look της αναδεικνύει έναν συνδυασμό φρεσκάδας, φυσικότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης, ιδανικό για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Με μία off-duty lob κουπ, διακριτικά cloud lips και λαμπερά glazed-donut νύχια, κατάφερε να δημιουργήσει ένα beauty σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη μοντέρνα αίσθηση. Οι λεπτομέρειες του look είναι ιδανικές για όποιον θέλει να ανανεώσει το στιλ για τη νέα σεζόν, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/vogueaustralia/

Διάβασε επίσης: Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret

1. Soft-structured lob

Η Hailey Bieber επέλεξε ένα καρέ μέχρι τους ώμους με μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες, το οποίο δίνει κίνηση και ανάλαφρη υφή στα μαλλιά. Το μήκος είναι ιδανικό για καθημερινό styling, ενώ τα loose waves με flippy τελειώματα προσθέτουν όγκο και φυσική αίσθηση, κάνοντας την εμφάνιση μοντέρνα αλλά και ρομαντική.

2. Cloud lips

Στο μακιγιάζ, προτίμησε τη soft-focus τάση στα χείλη, με μία sheer ροζ απόχρωση που δίνει φυσική λάμψη και ζωντάνια. Η θολή γραμμή στα χείλη αντικαθιστά το έντονο περίγραμμα, χαρίζοντας ένα πιο ήπιο και φρέσκο αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα με τη ρομαντική αίσθηση του look.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

3. Glazed-donut νύχια

Τα νύχια ολοκληρώνουν το look με ένα κλασικό yet μοντέρνο twist: glazed-donut μανικιούρ σε milky white απόχρωση με χρωματιστή, chrome υφή. Το αποτέλεσμα είναι λαμπερό και παιχνιδιάρικο, φέρνοντας φρεσκάδα και κομψότητα στα χέρια, ενώ παράλληλα δένει αρμονικά με το υπόλοιπο look.

Διάβασε επίσης: Gua Sha: Tα οφέλη που χαρίζει στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends Hailey Bieber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

19.02.2026

Δες επίσης

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο
Fitness

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

19.02.2026
Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη
Fashion

Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη

19.02.2026
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη
Life

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

19.02.2026
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari
Celeb News

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς
Celeb News

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026
Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη
Life

Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη

19.02.2026
Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret
Beauty

Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret

19.02.2026
5 outfits που θα σε κάνουν να λατρέψεις το καφέ
Fashion

5 outfits που θα σε κάνουν να λατρέψεις το καφέ

19.02.2026
Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου
Life

Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ