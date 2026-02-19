Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber

ΗHailey Bieber έκλεψε τις εντυπώσεις στην αυστραλιανή πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, συνδυάζοντας κομψά ρομαντική αισθητική με τις μεγαλύτερες τάσεις ομορφιάς της Άνοιξης 2026. Το look της αναδεικνύει έναν συνδυασμό φρεσκάδας, φυσικότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης, ιδανικό για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Με μία off-duty lob κουπ, διακριτικά cloud lips και λαμπερά glazed-donut νύχια, κατάφερε να δημιουργήσει ένα beauty σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη μοντέρνα αίσθηση. Οι λεπτομέρειες του look είναι ιδανικές για όποιον θέλει να ανανεώσει το στιλ για τη νέα σεζόν, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

1. Soft-structured lob

Η Hailey Bieber επέλεξε ένα καρέ μέχρι τους ώμους με μαλακές, στρογγυλεμένες άκρες, το οποίο δίνει κίνηση και ανάλαφρη υφή στα μαλλιά. Το μήκος είναι ιδανικό για καθημερινό styling, ενώ τα loose waves με flippy τελειώματα προσθέτουν όγκο και φυσική αίσθηση, κάνοντας την εμφάνιση μοντέρνα αλλά και ρομαντική.

2. Cloud lips

Στο μακιγιάζ, προτίμησε τη soft-focus τάση στα χείλη, με μία sheer ροζ απόχρωση που δίνει φυσική λάμψη και ζωντάνια. Η θολή γραμμή στα χείλη αντικαθιστά το έντονο περίγραμμα, χαρίζοντας ένα πιο ήπιο και φρέσκο αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα με τη ρομαντική αίσθηση του look.

3. Glazed-donut νύχια

Τα νύχια ολοκληρώνουν το look με ένα κλασικό yet μοντέρνο twist: glazed-donut μανικιούρ σε milky white απόχρωση με χρωματιστή, chrome υφή. Το αποτέλεσμα είναι λαμπερό και παιχνιδιάρικο, φέρνοντας φρεσκάδα και κομψότητα στα χέρια, ενώ παράλληλα δένει αρμονικά με το υπόλοιπο look.

