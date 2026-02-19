Screen News 19.02.2026

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

Η Karen Sillas ανακοίνωσε ότι ο Tom Noonan έφυγε ειρηνικά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Noonan, γνωστός για τους χαρακτηριστικούς ρόλους του σε ταινίες όπως «RoboCop 2» και «Last Action Hero», πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η Karen Sillas, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «What Happened Was», επιβεβαιώνοντας ότι ο ηθοποιός έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Σε ανάρτησή της, η Karen Sillas έγραψε «Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής Tom Noonan έφυγε ειρηνικά από τη ζωή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026», ενώ θυμήθηκε τη συνεργασία τους στην off Broadway παράσταση «What Happened Was», την οποία χαρακτήρισε καθοριστική στιγμή για την καριέρα της. Όπως σημείωσε, η κινηματογραφική μεταφορά του 1994 υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά ανεξάρτητα έργα του αμερικανικού σινεμά και απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό τονίζοντας ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να λάμπει.

Ο Tom Noonan γεννήθηκε το 1951 στο Greenwich του Connecticut και ξεκίνησε την πορεία του από το θέατρο, συμμετέχοντας το 1978 στην αρχική off Broadway παραγωγή του έργου «Buried Child» του Sam Shepard. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1980 με την ταινία «Willie & Phil», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στις παραγωγές «Gloria» και «Heaven’s Gate». Η αναγνώριση ήρθε το 1986 με τον ρόλο του Francis Dolarhyde στο αστυνομικό θρίλερ «Manhunter», δίπλα στον William Petersen, έναν ρόλο που καθιέρωσε τη σκοτεινή και ιδιαίτερη σκηνική παρουσία του.

Ένα χρόνο αργότερα υποδύθηκε το τέρας του Frankenstein στην ταινία «The Monster Squad» του Fred Dekker, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας ότι «ήταν ο απόλυτος κύριος και λόγιος και ο κόσμος έχασε ένα μεγάλο ταλέντο». Το 1990 ο Tom Noonan ενσάρκωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Cain στο «RoboCop 2» του Irvin Kershner, ενώ το 1993 εμφανίστηκε ως Ripper στο «Last Action Hero» δίπλα στον Arnold Schwarzenegger.

Μετά το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «What Happened Was» το 1994, συνέχισε να συμμετέχει σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως «Heat», «Eight Legged Freaks», «Synecdoche, New York» και «The House of the Devil». Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «Wonderstruck» του Todd Haynes το 2017. Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως «The X Files», «CSI», «Law & Order», «The Blacklist» και «12 Monkeys», ενώ η τελευταία του συμμετοχή ήταν ως ηθοποιός φωνής στη σειρά «Animals» το 2018.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του το 2021, ο Tom Noonan είχε δηλώσει «Η συγγραφή είναι κάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί την αγαπώ και νιώθω ότι έχω μάθει να την κάνω καλά. Είναι ένα χάρισμα που μου δόθηκε και θα ήθελα να συνεχίσω να δημιουργώ ταινίες». Με την απώλειά του, ο κινηματογραφικός κόσμος αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη με ιδιαίτερη παρουσία και πολυετή συμβολή στην ανεξάρτητη και εμπορική παραγωγή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

