Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

Η Tanweer Productions προχωρά σε νέα διεθνή συνεργασία με τον πρώην συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Buccaneer Media, Richard Tulk Hart, και τη νεοσύστατη εταιρεία του Volteo Media για την ανάπτυξη της αγγλόφωνης δραματικής σειράς «Antiparos». Το project, σύμφωνα με το Variety, αποτελεί ένα σκοτεινά κωμικό αστυνομικό δράμα και σηματοδοτεί την επανένωση των δύο πλευρών μετά τη μίνι σειρά «So Long, Marianne». Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Αλέξανδρο Τσιλιφώνη και τον George O’ Neill Zafeiropoulos και ακολουθεί έναν καταπονημένο Έλληνα αστυνομικό ερευνητή που επιστρέφει στην Αντίπαρο αναζητώντας ξεκούραση. Η άφιξή του όμως συμπίπτει με την εμφάνιση μιας επίμονης Βρετανίδας αστυνομικού, η οποία τον εμπλέκει στην υπόθεση εξαφάνισης ενός δισεκατομμυριούχου και σε μια σειρά από περίπλοκες δολοφονίες που εξελίσσονται στη δυσκολότερη έρευνα της καριέρας του.

Σύμφωνα με την Tanweer Productions, η νέα συνεργασία σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της σειράς «Antiparos», η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης διεθνών συμπαραγωγών. Το project συμμετείχε και στο Series Mania Forum Co Pro Pitching Sessions την προηγούμενη χρονιά.

Ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία, ανέφερε ότι «η σειρά κοιτά πέρα από την καρτποσταλική εικόνα των ελληνικών νησιών και εξερευνά μια παράξενη και συχνά ανησυχητική πραγματικότητα που κρύβεται από κάτω. Τοποθετημένη χρονικά στο ελληνικό Πάσχα, είναι μια ιστορία εγκλήματος όπου το σκοτεινό χιούμορ συνυπάρχει με ηθικούς συμβιβασμούς και μια μικρή κοινότητα γίνεται καθρέφτης μεγαλύτερων κοινωνικών αποτυχιών». Όπως πρόσθεσε, «η ιστορία τοποθετεί ένα νουάρ μυστήριο σε ένα φωτεινό και γνώριμο τοπίο και σταδιακά αφαιρεί το χρώμα του μέχρι να συγκρουστούν έννοιες όπως το καθήκον, η οικογενειακή πίστη και η δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Richard Tulk Hart σχολίασε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τη διεθνή τηλεοπτική βιομηχανία, όμως το 2026 δείχνει θετικά σημάδια για όσους είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε συμπαραγωγές. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται πλέον την αναγκαιότητα αυτών των συνεργασιών και εφόσον οι παραγωγοί σχεδιάζουν ρεαλιστικά τους προϋπολογισμούς και επιλέγουν τους σωστούς συνεργάτες, οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες». Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «η χρηματοδότηση προέρχεται πλέον από πολλαπλές πηγές και απαιτεί δημιουργική σκέψη, σωστό προγραμματισμό και κατανόηση των επιθυμιών του κοινού».

Η Tanweer Productions ιδρύθηκε το 2018 από τον Joseph Samaan και τελεί υπό τη διεύθυνση του Διονύσιου Σαμιώτη. Η εταιρεία βρίσκεται πίσω από την πολυβραβευμένη ταινία «Φόνισσα» (2023) που εκπροσώπησε την Ελλάδα στα Όσκαρ, καθώς και από τη βιογραφική ταινία «Στέλιος» (2024), η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της τελευταίας δεκαετίας στο ελληνικό box office. Στην τηλεόραση έχει υπογράψει τις παραγωγές «17 Threads» (2024) και «Ριφιφί» (2025) σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια για την Cosmote TV, αλλά και τη μίνι σειρά «So Long, Marianne» (2024) για τον Leonard Cohen με πρωταγωνιστή τον Alex Wolff, μια διεθνή συμπαραγωγή των NRK και Crave με παγκόσμια διανομή από τη Cineflix Rights.

Πηγή: Variety

