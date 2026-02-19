Streaming News 19.02.2026

Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

Η νέα αγγλόφωνη δραματική παραγωγή του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη και του George O Neill Zafeiropoulos συνδυάζει αστυνομικό μυστήριο και σκοτεινό χιούμορ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Tanweer Productions προχωρά σε νέα διεθνή συνεργασία με τον πρώην συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Buccaneer Media, Richard Tulk Hart, και τη νεοσύστατη εταιρεία του Volteo Media για την ανάπτυξη της αγγλόφωνης δραματικής σειράς «Antiparos». Το project, σύμφωνα με το Variety, αποτελεί ένα σκοτεινά κωμικό αστυνομικό δράμα και σηματοδοτεί την επανένωση των δύο πλευρών μετά τη μίνι σειρά «So Long, Marianne». Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Αλέξανδρο Τσιλιφώνη και τον George O’ Neill Zafeiropoulos και ακολουθεί έναν καταπονημένο Έλληνα αστυνομικό ερευνητή που επιστρέφει στην Αντίπαρο αναζητώντας ξεκούραση. Η άφιξή του όμως συμπίπτει με την εμφάνιση μιας επίμονης Βρετανίδας αστυνομικού, η οποία τον εμπλέκει στην υπόθεση εξαφάνισης ενός δισεκατομμυριούχου και σε μια σειρά από περίπλοκες δολοφονίες που εξελίσσονται στη δυσκολότερη έρευνα της καριέρας του.

Σύμφωνα με την Tanweer Productions, η νέα συνεργασία σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της σειράς «Antiparos», η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης διεθνών συμπαραγωγών. Το project συμμετείχε και στο Series Mania Forum Co Pro Pitching Sessions την προηγούμενη χρονιά.

Διάβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία, ανέφερε ότι «η σειρά κοιτά πέρα από την καρτποσταλική εικόνα των ελληνικών νησιών και εξερευνά μια παράξενη και συχνά ανησυχητική πραγματικότητα που κρύβεται από κάτω. Τοποθετημένη χρονικά στο ελληνικό Πάσχα, είναι μια ιστορία εγκλήματος όπου το σκοτεινό χιούμορ συνυπάρχει με ηθικούς συμβιβασμούς και μια μικρή κοινότητα γίνεται καθρέφτης μεγαλύτερων κοινωνικών αποτυχιών». Όπως πρόσθεσε, «η ιστορία τοποθετεί ένα νουάρ μυστήριο σε ένα φωτεινό και γνώριμο τοπίο και σταδιακά αφαιρεί το χρώμα του μέχρι να συγκρουστούν έννοιες όπως το καθήκον, η οικογενειακή πίστη και η δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Richard Tulk Hart σχολίασε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τη διεθνή τηλεοπτική βιομηχανία, όμως το 2026 δείχνει θετικά σημάδια για όσους είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε συμπαραγωγές. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται πλέον την αναγκαιότητα αυτών των συνεργασιών και εφόσον οι παραγωγοί σχεδιάζουν ρεαλιστικά τους προϋπολογισμούς και επιλέγουν τους σωστούς συνεργάτες, οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες». Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «η χρηματοδότηση προέρχεται πλέον από πολλαπλές πηγές και απαιτεί δημιουργική σκέψη, σωστό προγραμματισμό και κατανόηση των επιθυμιών του κοινού».

Η Tanweer Productions ιδρύθηκε το 2018 από τον Joseph Samaan και τελεί υπό τη διεύθυνση του Διονύσιου Σαμιώτη. Η εταιρεία βρίσκεται πίσω από την πολυβραβευμένη ταινία «Φόνισσα» (2023) που εκπροσώπησε την Ελλάδα στα Όσκαρ, καθώς και από τη βιογραφική ταινία «Στέλιος» (2024), η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της τελευταίας δεκαετίας στο ελληνικό box office. Στην τηλεόραση έχει υπογράψει τις παραγωγές «17 Threads» (2024) και «Ριφιφί» (2025) σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια για την Cosmote TV, αλλά και τη μίνι σειρά «So Long, Marianne» (2024) για τον Leonard Cohen με πρωταγωνιστή τον Alex Wolff, μια διεθνή συμπαραγωγή των NRK και Crave με παγκόσμια διανομή από τη Cineflix Rights.

Πηγή: Variety

Διάβασε επίσης: Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antiparos Richard Tulk Hart Tanweer Αλέξανδρος Τσιλιφώνης ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Επόμενο
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026

Δες επίσης

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan
Cinema

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf
Cinema

Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

19.02.2026
Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο
Cinema

Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

19.02.2026
Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια
Cinema

Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

19.02.2026
Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά
Cinema

Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά

19.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά

19.02.2026
Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ
Cinema

Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

19.02.2026
Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα
Cinema

Πάνω από 80 καλλιτέχνες αντιδρούν στην Berlinale για τη Γάζα

19.02.2026
Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία
Cinema

Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ