Μουσικά Νέα 16.12.2025

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Από τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη έως τη σύγχρονη ποπ η ελληνική μουσική που βρήκε νέα ζωή μέσα από ξένες φωνές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ελληνική μουσική έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει μια σπάνια ικανότητα να ξεπερνά τα γεωγραφικά της όρια. Μελωδίες γεννημένες στην Αθήνα στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη βρήκαν τον δρόμο τους προς την Ευρώπη την Αμερική και τα Βαλκάνια μεταμορφώθηκαν γλωσσικά αλλά διατήρησαν την Ελληνική τους ψυχή. Δεν πρόκειται απλώς για εμπορικές διασκευές αλλά για πολιτισμικές μετακινήσεις όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά άλλες κουλτούρες και επανασυστήνεται σε νέο κοινό. Η πορεία αυτή αποδεικνύει ότι η δύναμη ενός τραγουδιού δεν περιορίζεται στη γλώσσα αλλά κατοικεί στη μελωδία και στο συναίσθημα.

Το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο και ανάμεσα στις πολλές εκδοχές του ξεχωρίζει εκείνη της Milva με τον ιταλικό τίτλο «Uno a te Uno a me».

Τη δεκαετία του 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης είδε το τραγούδι «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» να μεταμορφώνεται σε «The Honeymoon Song» και να ερμηνεύεται από το μεγαλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών, τους Beatles.

Ιδιαίτερη ιστορία έχει και το «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» του Μάνου Χατζιδάκι που γράφτηκε για την Τζένη Καρέζη στην ταινία «Το νησί των γενναίων». Το τραγούδι απέκτησε αγγλική εκδοχή με τον τίτλο «All Alone am I» και ερμηνεύτηκε από την Brenda Lee γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ίδιο διεθνές ταξίδι πραγματοποίησε και το τραγούδι «Ποτέ την Κυριακή» που ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο η Μελίνα Μερκούρη. Η Connie Francis το τραγούδησε σε ελληνοαγγλική εκδοχή ενώ η Milva το παρουσίασε και στα ιταλικά ενισχύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του.

Η Milva συνδέθηκε βαθιά με το ελληνικό ρεπερτόριο ερμηνεύοντας και το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Άρνηση» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη με τον ιταλικό τίτλο «Sogno di Liberta» προσφέροντας μια λυρική και διεθνή ανάγνωση του έργου.

Η μεγάλη κυρία του γαλλικού τραγουδιού, η Edith Piaf ενέταξε στο ρεπερτόριό της το τραγούδι «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη με τον τίτλο «Les amants de teruel». Με την σπαρακτική της ερμηνεία χάρισε στο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μια νέα δραματική διάσταση.

Το τραγούδι «Έχω πετάξει μαζί σου» του Σταμάτη Γονίδη κυκλοφόρησε το 2004. Δύο χρόνια αργότερα ο Azis το μετέφερε στη βουλγαρική σκηνή με τον τίτλο «Obrechi me na liubov».

Το τραγούδι «Λένε» του Αντώνη Ρέμου, ο Aca Lucas το διασκεύασε στα Σέρβικα υπό τον τίτλο «Volis Li Me».

ΗΔέσποινα Βανδή κατέγραψε μεγάλη επιτυχία το 2012 με το τραγούδι «Γυρίσματα». Δυο χρόνια μετά η Βουλγάρα ερμηνεύτρια Preslava το ερμνήνευσε στη γλώσσα της υπό τον τίτλο «Pishi go Neuspeshno».

Το τραγούδι «Ένα» της Πέγκυ Ζήνα του 2006, το διασκεύασε η Kamelia με τον τίτλο «Falshiva Koja».

Η Έλενα Παπαρίζου κυκλοφόρησε το 2004 το τραγούδι «Κάτσε Καλά» το οποίο αργότερα διασκευάστηκε από τη Jelena Karleusa με τον τίτλο «Ide Maca Oko Tebe».

Όλες αυτές οι διαδρομές συνθέτουν ένα ενιαίο αφήγημα όπου το ελληνικό τραγούδι δεν μένει εγκλωβισμένο στα σύνορα της χώρας αλλά συνομιλεί με τον κόσμο. Μέσα από ξένες φωνές και νέες γλώσσες η ελληνική μουσική συνεχίζει να ζει να εξελίσσεται και να θυμίζει ότι η τέχνη όταν είναι αυθεντική δεν γνωρίζει σύνορα.

