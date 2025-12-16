Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Η κορυφή του Billboard 200 δεν είναι απλώς μια εβδομαδιαία διάκριση αλλά ένας δείκτης διάρκειας και επιρροής. Με το «The Life of a Showgirl» να κρατά το Νο1 για 9η μη συνεχόμενη εβδομάδα στο chart με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου, η Taylor Swift έφτασε συνολικά τις 95 εβδομάδες στην κορυφή. Στη 69χρονη ιστορία του Billboard 200 μόνο οι The Beatles έχουν περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1, συνολικά 132 από το 1964 έως το 2001. Η Taylor Swift είναι ήδη η κορυφαία σόλο καλλιτέχνιδα και η κορυφαία Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα στη σχετική λίστα.
Παρακάτω παρατίθενται όλοι οι καλλιτέχνες με 30 ή περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1 του Billboard 200 από τις 24 Μαρτίου 1956 και μετά.
Mariah Carey – 30 εβδομάδες
Eagles 30 εβδομάδες
Prince 35 εβδομάδες
Eminem 35 εβδομάδες
Harry Belafonte 37 εβδομάδες
Drake 37 εβδομάδες
The Monkees 37 εβδομάδες
Fleetwood Mac 38 εβδομάδες
The Rolling Stones 38 εβδομάδες
Elton John 39 εβδομάδες
Adele 40 εβδομάδες
Morgan Wallen 41 εβδομάδες
Whitney Houston 46 εβδομάδες
The Kingston Trio 46 εβδομάδες
Michael Jackson 51 εβδομάδες
Garth Brooks 52 εβδομάδες
Elvis Presley 67 εβδομάδες
Taylor Swift 95 εβδομάδες
The Beatles 132 εβδομάδες
