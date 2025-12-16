Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

H Taylor Swift έφτασε τις 95 εβδομάδες στην κορυφή του chart, κάτω από τους The Beatles που έχουν 132 εβδομάδες στο Νο 1

Η κορυφή του Billboard 200 δεν είναι απλώς μια εβδομαδιαία διάκριση αλλά ένας δείκτης διάρκειας και επιρροής. Με το «The Life of a Showgirl» να κρατά το Νο1 για 9η μη συνεχόμενη εβδομάδα στο chart με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου, η Taylor Swift έφτασε συνολικά τις 95 εβδομάδες στην κορυφή. Στη 69χρονη ιστορία του Billboard 200 μόνο οι The Beatles έχουν περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1, συνολικά 132 από το 1964 έως το 2001. Η Taylor Swift είναι ήδη η κορυφαία σόλο καλλιτέχνιδα και η κορυφαία Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα στη σχετική λίστα.

Παρακάτω παρατίθενται όλοι οι καλλιτέχνες με 30 ή περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1 του Billboard 200 από τις 24 Μαρτίου 1956 και μετά.

Mariah Carey – 30 εβδομάδες

Eagles 30 εβδομάδες

Prince 35 εβδομάδες

Eminem 35 εβδομάδες

Harry Belafonte 37 εβδομάδες

Drake 37 εβδομάδες

The Monkees 37 εβδομάδες

Fleetwood Mac 38 εβδομάδες

The Rolling Stones 38 εβδομάδες

Elton John 39 εβδομάδες

Adele 40 εβδομάδες

Morgan Wallen 41 εβδομάδες

Whitney Houston 46 εβδομάδες

The Kingston Trio 46 εβδομάδες

Michael Jackson 51 εβδομάδες

Garth Brooks 52 εβδομάδες

Elvis Presley 67 εβδομάδες

Taylor Swift 95 εβδομάδες

The Beatles 132 εβδομάδες

