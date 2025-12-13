MadWalk 2025 Mega
Celeb News 13.12.2025

5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών 

Η Taylor Swift, η Sabrina Carpenter και η Billie Eilish αναδείχθηκαν ως οι καλλιτέχνιδες που στοχοποιήθηκαν συχνότερα μέσα στη χρονιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift και η Sabrina Carpenter βρέθηκαν μεταξύ άλλων καλλιτεχνών στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου κύματος διαδικτυακών απατών που μέσα στο 2025 προκάλεσε οικονομική ζημιά ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους θαυμαστές. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας Spikerz, οργανωμένα δίκτυα χάκερ αξιοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών και συνεργατών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την απόσπαση χρημάτων και προσωπικών δεδομένων από ανυποψίαστους χρήστες.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύτηκαν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει οι μουσικοί με το κοινό τους στο διαδίκτυο. Οι Taylor Swift, Sabrina Carpenter και Billie Eilish αναδείχθηκαν ως οι καλλιτέχνιδες που στοχοποιήθηκαν συχνότερα μέσα στη χρονιά, καθώς διαθέτουν ιδιαίτερα ενεργές και πολυπληθείς κοινότητες θαυμαστών σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το X.

Τον Αύγουστο, χάκερ κατέλαβαν ταυτόχρονα λογαριασμούς στο Instagram καλλιτεχνών όπως οι Adele, Future, Michael Jackson, Tyla και Pink Floyd, προωθώντας απάτη με κρυπτονομίσματα που απέσπασε τουλάχιστον 49.000 δολάρια. Σε ξεχωριστή υπόθεση, απατεώνες που παρίσταναν τον Johnny Depp, μέλη της ομάδας του και ακόμη και τη φωνή του, κατάφεραν να αποσπάσουν 350.000 δολάρια από έναν θαυμαστή και εκατομμύρια συνολικά από εκατοντάδες θύματα, σύμφωνα με καταγγελίες που εξετάστηκαν από αμερικανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση της Spikerz επισημαίνει ότι οι θαυμαστές της Taylor Swift αποτέλεσαν βασικό στόχο μέσω πειστικών ψεύτικων εισιτηρίων συναυλιών, εμπορευμάτων και ανύπαρκτων VIP εμπειριών. Το κοινό της Sabrina Carpenter βρέθηκε αντιμέτωπο με κλώνους λογαριασμών που προωθούσαν ψεύτικες συναντήσεις με την καλλιτέχνιδα, δήθεν προπωλήσεις εισιτηρίων και πλαστά προϊόντα. Αντίστοιχα, χάκερ που υποδύονταν την Billie Eilish διοργάνωναν ψεύτικες ζωντανές μεταδόσεις και διαγωνισμούς, μιμούμενοι με ακρίβεια την εικόνα της.

Ο Scott Cohen, συνιδρυτής της The Orchard και σύμβουλος της Spikerz, τονίζει ότι «οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί στο σημαντικότερο σημείο επαφής ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό τους και ταυτόχρονα στο πιο ευάλωτο».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 1 στα 5 εισιτήρια συναυλιών που πωλήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων αποδείχθηκε ψεύτικο, μέρος επίθεσης ηλεκτρονικής υποκλοπής ή προϊόν πωλητή που εξαφανίστηκε. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο οικονομικό επίπεδο. Οι χάκερ συχνά εκμεταλλεύονται την πρόσβαση στους λογαριασμούς για να αναρτήσουν προσβλητικό περιεχόμενο ή να διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως συνέβη τον Μάιο με τον λογαριασμό του A$AP Rocky στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Spikerz υπογραμμίζει ότι, όταν οι θαυμαστές εξαπατώνται από ψεύτικους λογαριασμούς και αγοράζουν ανύπαρκτα προϊόντα ή εμπειρίες, οι καλλιτέχνες υφίστανται όχι μόνο άμεση απώλεια εσόδων αλλά και σοβαρό πλήγμα στη φήμη τους. Το πλήγμα αυτό μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές συνεργασίες, χορηγίες και δισκογραφικές συμφωνίες, υπονομεύοντας τη συνολική αξία του καλλιτεχνικού τους brand.

Ο Naveh Ben Dror, διευθύνων σύμβουλος της Spikerz, εκτιμά ότι «οι καλλιτέχνες που θα κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία δεν θα είναι μόνο εκείνοι με την καλύτερη μουσική ή τις πιο viral καμπάνιες, αλλά όσοι διαθέτουν ομάδες ικανές να διασφαλίσουν ότι οι θαυμαστές μπορούν να εμπιστεύονται κάθε σύνδεσμο, κάθε λογαριασμό και κάθε ανακοίνωση που φέρει το όνομα του καλλιτέχνη».

