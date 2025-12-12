Η κόρη της Gwyneth Paltrow είναι ερωτευμένη με το Jacob Elordi – Η αντίδραση του ηθοποιού

MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 12.12.2025

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε στον Jacob Elordi ότι η κόρη της Apple Martin του τρέφει έντονη αδυναμία. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηθοποιών ξεκίνησε με την Gwyneth Paltrow να επισημαίνει ότι τόσο η Apple Martin, όσο και ο Moses Martin, είναι μεγάλοι θαυμαστές του 28χρονου σταρ. Με χαρακτηριστική αμεσότητα, η Gwyneth Paltrow είπε «τα παιδιά μου ζηλεύουν πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ο γιος μου σε θαυμάζει. Η κόρη μου είναι ερωτευμένη μαζί σου. Πιθανότατα θα είμαι κι εγώ μέχρι το τέλος της συνέντευξης». Ο Jacob Elordi της απάντησε με χιούμορ ότι αυτό είναι κάτι που συναντά συνεχώς. «Αυτό είναι που ακούς πάντα. Κάθε άνθρωπος λέει η μαμά μου σε λατρεύει, η κόρη μου σε λατρεύει, η κοπέλα μου σε λατρεύει. Ποτέ δεν είναι εγώ σε λατρεύω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Gwyneth Paltrow ανταπέδωσε αυθόρμητα λέγοντας «εγώ σε λατρεύω Jacob» και στη συνέχεια εξήγησε ότι γνώρισε για πρώτη φορά τη δουλειά του μέσα από τη σειρά «Euphoria» του HBO, παρότι τα παιδιά της την είχαν προειδοποιήσει να μην τη δει. Παρά τη σύστασή τους, η ίδια απόλαυσε την ερμηνεία του. Ο Jacob Elordi έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Το νεανικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τη ρομαντική σειρά του Netflix «The Kissing Booth», προτού η συμμετοχή του στο «Euphoria» εκτοξεύσει τη δημοτικότητά του. Ακολούθησαν απαιτητικοί ρόλοι, όπως εκείνος του Elvis Presley στο «Priscilla» του 2023, ενώ σήμερα ενσαρκώνει το Πλάσμα στη νέα διασκευή του «Frankenstein» από τον Guillermo del Toro, η οποία προβάλλεται ήδη στο Netflix.

www.imdb.com

Η Gwyneth Paltrow επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά από το 2019 και το «Avengers Endgame». Στη νέα ταινία «Marty Supreme», η οποία κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί δίπλα στον Timothée Chalamet, υποδυόμενη μια ηθοποιό του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1950 με το όνομα Kay Stone που έχει αποσυρθεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της 3ης Δεκεμβρίου στο The Hollywood Reporter, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε τις αντιδράσεις των παιδιών της όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που την έδειχναν να φιλά τον Timothée Chalamet στο Central Park της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. «Η κόρη μου είναι τόσο κουλ και τόσο πανκ ροκ που είπε μαμά αυτό είναι υπέροχο. Ο γιος μου είπε ω Θεέ μου δεν θέλω να το βλέπω. Είχε τρομοκρατηθεί» ανέφερε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Apple Martin Gwyneth Paltrow Jacob Elordi
12.12.2025
