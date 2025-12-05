Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet

Η Gwyneth Paltrow επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον ρόλο της Kay Stone στη νέα ταινία «Marty Supreme», όπου υποδύεται τη γυναίκα με την οποία ο ήρωας του Timothée Chalamet έχει εξωσυζυγική σχέση. Η πρόσφατη δημοσιότητα γύρω από τις φωτογραφίες που τη δείχνουν να φιλά τον Timothée Chalamet στα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη δεν επηρέασε μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα ίδια της τα παιδιά, τα οποία είχαν πολύ διαφορετικές αντιδράσεις.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν τον Οκτώβριο του 2024 στο Central Park έγιναν γρήγορα viral, δείχνοντας την Gwyneth Paltrow και τον Timothée Chalamet να φιλιούνται σε ένα σοκάκι. Η 53χρονη ηθοποιός εξήγησε στο The Hollywood Reporter πως η κόρη της, Apple Martin, ηλικίας 21 ετών, αντιμετώπισε τις φωτογραφίες με ενθουσιασμό. «Η κόρη μου είναι τόσο κουλ και τόσο punk που είπε ‘Μαμά, αυτό είναι φοβερό’» ανέφερε η Gwyneth Paltrow. Για τον 19χρονο γιο της, Moses Martin, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. «Ο γιος μου είπε ‘Θεέ μου, δεν θέλω να το βλέπω αυτό’. Ήταν κάπως συντετριμμένος» είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την αρχική αμηχανία, η Gwyneth Paltrow πιστεύει ότι τα παιδιά της ανυπομονούν να δουν την ταινία. «Νομίζω ότι είναι ενθουσιασμένα και θέλουν να δουν την ταινία, γιατί τώρα που μεγάλωσαν μπορούν να κάνουν τον διαχωρισμό» σημείωσε. «Είμαι σίγουρη ότι θα ανατριχιάσουν στις σκηνές που φιλάω τον συμπρωταγωνιστή μου, αλλά είναι αστείο. Δεν έχουν δει πραγματικά τις ταινίες μου. Παραδοσιακά με θέλουν σπίτι ως μαμά και δεν αγαπούν την εξωτερική εικόνα του ποια είμαι στη δουλειά μου».

Η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε επίσης ότι οι φίλες της αντέδρασαν εξίσου έντονα. Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή The Tonight Show, ο Jimmy Fallon της έδειξε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, με την ηθοποιό να παραδέχεται πως «ήταν δύσκολο». «Προσπαθείς να παίξεις μια σκηνή που είναι ιδιωτική και ξαφνικά υπάρχουν παντού παπαράτσι» είπε. «Όλες οι ομαδικές συνομιλίες με τις μαμάδες-φίλες μου πήραν φωτιά. Όλοι έστελναν μηνύματα ‘Ω Θεέ μου’».

Στο «Marty Supreme» πρωταγωνιστεί ο Timothée Chalamet στον ρόλο του Marty Mauser, ο οποίος διατηρεί παράνομη σχέση με την Kay Stone της Gwyneth Paltrow, σε μία ιστορία που αναμένεται να συζητηθεί. Οι εικόνες από τα γυρίσματα έχουν ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με την ταινία να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες της χρονιάς.

