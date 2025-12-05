Wisdom of Happiness: Ο Richard Gere παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Dalai Lama

Ο Richard Gere δεν περιορίζεται στον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στο ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness». Το έργο, αφιερωμένο στη ζωή και στη φιλοσοφία του Dalai Lama, φέρει έντονα το αποτύπωμα του ηθοποιού, ο οποίος γνωρίζει τον πνευματικό ηγέτη εδώ και περίπου 45 χρόνια και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της καριέρας του. Ο Richard Gere εξηγεί πως ανέλαβε το ντοκιμαντέρ επειδή αισθάνθηκε ότι όφειλε να προσφέρει την ενέργεια και την εμπειρία του σε ένα έργο που μπορεί, όπως λέει, «να φυτέψει έναν σπόρο» στο μυαλό του θεατή. «Δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά για να διασφαλίσω ότι μια ταινία στην οποία συμμετέχω θα φτάσει πραγματικά στον κόσμο» αναφέρει ο ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη διάδοσης του μηνύματος του Dalai Lama είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Το ντοκιμαντέρ, που καταγράφει τη ζωή του Dalai Lama όταν ήταν 89 ετών, παρουσιάζει τον κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης να μιλά απευθείας στην κάμερα, σαν να απευθύνεται προσωπικά στον κάθε θεατή. Ο Philip Delaquis και η Barbara Miller που υπογράφουν το φιλμ ζήτησαν από τον Richard Gere να συμμετάσχει στην τελική μορφή του έργου, ενώ ο ηθοποιός, μαζί με τον στενό συνεργάτη και σεναριογράφο Oren Moverman, εργάστηκαν επί έναν μήνα και το επανεπεξεργάστηκαν. Στο φιλμ, ο Dalai Lama ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, τις πρώτες οικογενειακές εμπειρίες και την πνευματική του διαδρομή. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά του πεποίθηση ότι η ευτυχία προϋποθέτει συμπόνια και προσφορά. Το ίδιο το ντοκιμαντέρ αποκτά κατά τον Richard Gere μια «θεραπευτική διάσταση», όπως ο ίδιος τονίζει. «Ο κόσμος βρίσκεται σε βαθιά σύγχυση. Το έργο αυτό λειτουργεί σχεδόν σαν φάρμακο» σημειώνει.

Ο Richard Gere υπογραμμίζει ότι ο Dalai Lama καλεί το κοινό «να πάρει μια βαθιά ανάσα και να αναρωτηθεί», προκειμένου να αναγνωρίσει ότι η έλλειψη βασικής καλοσύνης έχει καταστεί επικίνδυνη πραγματικότητα. Ο ηθοποιός δεν διστάζει να σχολιάσει τη σημερινή πολιτική κατάσταση και την επιθετικότητα που διαπερνά τον δημόσιο λόγο, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει τόσο τους ηγέτες όσο και τους πολίτες. «Αν θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο, πρέπει να επιλέξουμε ηγέτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς» λέει χαρακτηριστικά.

Ο Dalai Lama έχει δει αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ, αν και, όπως αναφέρει ο Richard Gere, δεν είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσει σκηνές που αφορούσαν τον ίδιο. Τις στιγμές όμως όπου εμφανίζονται πρόσωπα από το παρελθόν του, τις παρακολούθησε με χαρά. «Ήταν σαν να ξεφύλλιζε το προσωπικό άλμπουμ της ζωής του» λέει ο ηθοποιός. Το «Wisdom of Happiness» εντάσσεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τον Dalai Lama, αλλά σύμφωνα με τον Richard Gere, το συγκεκριμένο διαθέτει μια μοναδική εσωτερικότητα και αλήθεια. Και για τον ίδιο, αυτή η ταινία δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνική συμμετοχή, αλλά μια πράξη αφοσίωσης προς έναν άνθρωπο που επηρέασε βαθιά τη ζωή του.

