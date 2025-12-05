MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 05.12.2025

Wisdom of Happiness: Ο Richard Gere παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Dalai Lama

Ο ηθοποιός που γνωρίζει τον πνευματικό ηγέτη εδώ και περίπου 45 χρόνια, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της καριέρας του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Richard Gere δεν περιορίζεται στον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στο ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness». Το έργο, αφιερωμένο στη ζωή και στη φιλοσοφία του Dalai Lama, φέρει έντονα το αποτύπωμα του ηθοποιού, ο οποίος γνωρίζει τον πνευματικό ηγέτη εδώ και περίπου 45 χρόνια και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της καριέρας του. Ο Richard Gere εξηγεί πως ανέλαβε το ντοκιμαντέρ επειδή αισθάνθηκε ότι όφειλε να προσφέρει την ενέργεια και την εμπειρία του σε ένα έργο που μπορεί, όπως λέει, «να φυτέψει έναν σπόρο» στο μυαλό του θεατή. «Δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά για να διασφαλίσω ότι μια ταινία στην οποία συμμετέχω θα φτάσει πραγματικά στον κόσμο» αναφέρει ο ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη διάδοσης του μηνύματος του Dalai Lama είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 30 χρόνια μετά το διαζύγιο της Cindy Crawford και του Richard Gere, τα παιδιά τους πρωταγωνιστούν στο Shards

Το ντοκιμαντέρ, που καταγράφει τη ζωή του Dalai Lama όταν ήταν 89 ετών, παρουσιάζει τον κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης να μιλά απευθείας στην κάμερα, σαν να απευθύνεται προσωπικά στον κάθε θεατή. Ο Philip Delaquis και η Barbara Miller που υπογράφουν το φιλμ ζήτησαν από τον Richard Gere να συμμετάσχει στην τελική μορφή του έργου, ενώ ο ηθοποιός, μαζί με τον στενό συνεργάτη και σεναριογράφο Oren Moverman, εργάστηκαν επί έναν μήνα και το επανεπεξεργάστηκαν. Στο φιλμ, ο Dalai Lama ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, τις πρώτες οικογενειακές εμπειρίες και την πνευματική του διαδρομή. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά του πεποίθηση ότι η ευτυχία προϋποθέτει συμπόνια και προσφορά. Το ίδιο το ντοκιμαντέρ αποκτά κατά τον Richard Gere μια «θεραπευτική διάσταση», όπως ο ίδιος τονίζει. «Ο κόσμος βρίσκεται σε βαθιά σύγχυση. Το έργο αυτό λειτουργεί σχεδόν σαν φάρμακο» σημειώνει.

Ο Richard Gere υπογραμμίζει ότι ο Dalai Lama καλεί το κοινό «να πάρει μια βαθιά ανάσα και να αναρωτηθεί», προκειμένου να αναγνωρίσει ότι η έλλειψη βασικής καλοσύνης έχει καταστεί επικίνδυνη πραγματικότητα. Ο ηθοποιός δεν διστάζει να σχολιάσει τη σημερινή πολιτική κατάσταση και την επιθετικότητα που διαπερνά τον δημόσιο λόγο, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει τόσο τους ηγέτες όσο και τους πολίτες. «Αν θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο, πρέπει να επιλέξουμε ηγέτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς» λέει χαρακτηριστικά.

Ο Dalai Lama έχει δει αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ, αν και, όπως αναφέρει ο Richard Gere, δεν είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσει σκηνές που αφορούσαν τον ίδιο. Τις στιγμές όμως όπου εμφανίζονται πρόσωπα από το παρελθόν του, τις παρακολούθησε με χαρά. «Ήταν σαν να ξεφύλλιζε το προσωπικό άλμπουμ της ζωής του» λέει ο ηθοποιός. Το «Wisdom of Happiness» εντάσσεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τον Dalai Lama, αλλά σύμφωνα με τον Richard Gere, το συγκεκριμένο διαθέτει μια μοναδική εσωτερικότητα και αλήθεια. Και για τον ίδιο, αυτή η ταινία δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνική συμμετοχή, αλλά μια πράξη αφοσίωσης προς έναν άνθρωπο που επηρέασε βαθιά τη ζωή του.

Διάβασε επίσης: Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Dalai Lama Richard Gere ντοκιμαντέρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet

Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet

05.12.2025
Επόμενο
Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

05.12.2025

Δες επίσης

Δες το νέο trailer της σειράς «Emily in Paris»
Cinema

Δες το νέο trailer της σειράς «Emily in Paris»

05.12.2025
Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet
Cinema

Πώς αντέδρασαν τα παιδιά της Gwyneth Paltrow όταν την είδαν να φιλά τον Timothée Chalamet

05.12.2025
Goodbye June: Η Kate Winslet συγκινεί στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο του γιού της
Cinema

Goodbye June: Η Kate Winslet συγκινεί στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο του γιού της

04.12.2025
Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας
Cinema

Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

04.12.2025
Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»
Cinema

Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»

04.12.2025
Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις και συντρίβει κάθε ρεκόρ στο Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις και συντρίβει κάθε ρεκόρ στο Netflix

04.12.2025
Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας
Cinema

Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

04.12.2025
Η Angelina Jolie μεταμορφώνεται σε αδίστακτη γκάνγκστερ στην ταινία Sunny
Cinema

Η Angelina Jolie μεταμορφώνεται σε αδίστακτη γκάνγκστερ στην ταινία Sunny

04.12.2025
Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer
Cinema

Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη