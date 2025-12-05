MadWalk 2025 Mega
Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

Από τα ρομαντικά bubble skirts μέχρι τα κομψά blazer και αξεσουάρ, το millennial pink επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το millennial pink επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν μοιάζει καθόλου με την έκδοση των μέσων της δεκαετίας του 2010. Η χαρακτηριστική απόχρωση που κινείται ανάμεσα στο blush και το σολομό ήταν κάποτε παντού, από καφέ μέχρι μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα, και τώρα εμφανίζεται πιο ώριμη, κομψή και πολυτελής. Δεν πρόκειται για ένα αθώο, παιχνιδιάρικο χρώμα, αλλά για μια απόχρωση που μπορεί να δώσει στιλ σε κάθε σύνολο, από casual looks μέχρι πιο επίσημες εμφανίσεις.

Στις πασαρέλες της φετινής χρονιάς, το millennial pink παίρνει νέες μορφές. Structured φορέματα, πλεκτά και λεπτομέρειες που προσδίδουν θηλυκότητα χωρίς να είναι υπερβολικά «girly». Η τάση δείχνει ότι μπορεί να φορεθεί με στιλ και ωριμότητα, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει προσεγμένη και μοντέρνα.

Το μυστικό για να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου είναι οι συνδυασμοί, Σκούρα ή ουδέτερα χρώματα, μεταλλικές πινελιές και ακόμα πιο φωτεινά παστέλ μπορούν να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Το millennial pink δεν είναι πλέον μόνο για χαριτωμένα looks, μπορεί να γίνει κομμάτι μιας σοφιστικέ γκαρνταρόμπας.

Για τις πιο πρακτικές εμφανίσεις, ένα cardigan σε blush pink συνδυασμένο με τζιν ή ένα αξεσουάρ στην ίδια απόχρωση μπορεί να αναβαθμίσει το σύνολό σου με απλό και κομψό τρόπο. Αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό, ένα φόρεμα ή ένα statement piece μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις, δείχνοντας ότι η απόχρωση έχει εξελιχθεί σε ένα must-have χρώμα της εποχής.

