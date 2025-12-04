Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις και συντρίβει κάθε ρεκόρ στο Netflix

Η τελευταία σεζόν της παγκόσμιας επιτυχίας σημειώνει ιστορικό άνοιγμα για αγγλόφωνη σειρά και τρίτη συνολικά στην πλατφόρμα, πίσω μόνο από τις σεζόν 2 και 3 του «Squid Game»

Το «Stranger Things 5» κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix, επιβεβαιώνοντας ότι το τηλεοπτικό σύμπαν των Matt Duffer και Ross Duffer εξακολουθεί να αποτελεί το πολυτιμότερο αφήγημα της πλατφόρμας. Η 5η και τελευταία σεζόν της σειράς συγκέντρωσε 59.6 εκατ. θεάσεις μέσα στις πρώτες 5 ημέρες κυκλοφορίας της, αποτέλεσμα που τη φέρνει στην κορυφή των αγγλόφωνων πρεμιέρων και 3η συνολικά στην πλατφόρμα, πίσω μόνο από τις σεζόν 2 και 3 του κορεατικού «Squid Game».

Το νέο ρεκόρ σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τον 4ο κύκλο, ο οποίος το 2022 μετρούσε 287 εκατ. ώρες παρακολούθησης στο πρώτο τριήμερο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε 22 εκατ. θεάσεις. Η σύγκριση δείχνει άνοδο 171%. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η μέτρηση της 5ης σεζόν αφορά 5 ημέρες, ενώ της 4ης μόλις 3.

Παράλληλα, την παραμονή της πρεμιέρας, όλες οι προηγούμενες σεζόν του «Stranger Things» βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 της πλατφόρμας, επίδοση που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά άλλη σειρά. Η έντονη αναβίωση του ενδιαφέροντος αποδεικνύει τη σημασία της σειράς για την ταυτότητα του Netflix αλλά και τη διαχρονική της απήχηση στο κοινό.

Το «Stranger Things», που έκανε πρεμιέρα το 2016 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, ανέδειξε νέες γενιές ηθοποιών, όπως η Millie Bobby Brown, ο Joe Keery, η Natalia Dyer, ο Charlie Heaton, ο Finn Wolfhard, ο Noah Schnapp, ο Caleb McLaughlin, η Sadie Sink και ο Gaten Matarazzo. Στον 5ο κύκλο επιστρέφουν και οι Winona Ryder και David Harbour, σε μια ιστορία που αυτή τη φορά εξελίσσεται εκ νέου στο Hawkins της Indiana, αλλά με χρονικό άλμα ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ηλικιακή ωρίμανση του καστ.

Οι δημιουργοί Matt Duffer και Ross Duffer έχουν προαναγγείλει ότι η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει «τον πιο βίαιο θάνατο οποιασδήποτε προηγούμενης σεζόν», προϊδεάζοντας για ένα φινάλε αυξημένης έντασης. Η αυλαία του «Stranger Things 5» πέφτει αργότερα μέσα στον μήνα, με 3 νέα επεισόδια να προβάλλονται ανήμερα των Χριστουγέννων και το μεγάλο φινάλε στις 31 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που καθόρισε την πορεία της πλατφόρμας και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά θεατών.

