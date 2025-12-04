MadWalk 2025 Mega
Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025
Τα ζώδια που θα βιώσουν εντάσεις, αποκαλύψεις και γεμάτες νόημα συζητήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τελευταία Υπερπανσέληνος του 2025 κάνει την εμφάνισή της στις 5 Δεκεμβρίου και «φωτίζει» τον άξονα Διδύμων-Τοξότη, πυροδοτώντας αλλαγές, αποκαλύψεις και έντονα συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα και τα μεταβλητά ζώδια του δεύτερου δεκαημέρου είναι αυτά που θα τη βιώσουν πιο έντονα, καθώς το φεγγάρι αυτό λειτουργεί σαν μια στιγμή παύσης που μας αναγκάζει να δούμε ξεκάθαρα όσα αποφεύγαμε.

Το αποκαλούμενο «παγωμένο» φεγγάρι του Δεκεμβρίου -συνδεδεμένο με τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου- φέρνει ένα νοητικό… ψύχρεμο πάγωμα. Μας κρατά σταθερούς για λίγο, ώστε να παρατηρήσουμε χωρίς συναισθηματική ομίχλη τα μοτίβα, τις σχέσεις και τις επιλογές που χρειάζονται αλλαγή. Το τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης δυναμιτίζει το παρασκήνιο και φέρνει στην επιφάνεια πληροφορίες που είτε αγνοούσαμε είτε αρνούμασταν να δούμε.

Με τον Ερμή –κυβερνήτη της Πανσελήνου– στον Σκορπιό, ανοίγει η πόρτα για βαθιές συζητήσεις, ανασκαφή αληθειών και ξεκαθαρίσματα που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Δεν είναι μόνο τι θα ειπωθεί, αλλά πώς: χρειάζονται λεπτότητα, ειλικρίνεια και γερή αυτοσυγκράτηση.

Ας δούμε ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το έντονο φεγγάρι στις 13° Διδύμων

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος σάς αγγίζει στον πιο προσωπικό σας άξονα. Σχέσεις και συνεργασίες φτάνουν σε σημείο καμπής, ενώ η ανάγκη σας να ξεκαθαρίσετε επιθυμίες και προθέσεις γίνεται πιεστική. Λόγια μπορεί να ειπωθούν αυθόρμητα, γι’ αυτό κρατήστε χαμηλούς τόνους. Το φεγγάρι αυτό σας ωθεί να αναζητήσετε αυθεντικότητα και να απομακρυνθείτε από ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον.

Παρθένος

Ο άξονας καριέρας–οικογένειας ενεργοποιείται δυναμικά, δημιουργώντας ένα τέντωμα ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανάγκες στο σπίτι. Μπορεί να νιώσετε πως «τρέχετε» για όλους και για όλα. Πριν μπείτε σε εντάσεις, επιλέξτε ήρεμη και ξεκάθαρη επικοινωνία. Αναμένονται επαγγελματικά νέα, αλλά αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις.

Τοξότης

Απέναντί σας η Πανσέληνος φέρνει στο φως θέματα σχέσεων. Αν υπάρχουν ανισορροπίες ή κρυφές δυσαρέσκειες, τώρα εκδηλώνονται καθαρά. Κάποιοι θα προχωρήσουν σε σοβαρή συζήτηση που αλλάζει τα δεδομένα, άλλοι ίσως βιώσουν μια σημαντική γνωριμία, ενώ για ορισμένους πιθανό είναι και το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου. Κρατήστε καθαρό μυαλό και πρακτική στάση.

Ιχθύες

Η ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια έρχεται στο προσκήνιο. Θέματα σπιτιού και επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν προσαρμογές, ενώ μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ανθρώπους ή καταστάσεις που σας πιέζουν ψυχικά. Μην αγνοήσετε την ανάγκη σας για ανάπαυση – η ενέργειά σας χρειάζεται προσοχή. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προκύψει μια ευκαιρία καριέρας.

