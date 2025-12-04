Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια με μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές στιγμές, εκπλήξεις και μοναδικά acts. Το μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ενσωματώνοντας τη μόδα και τη μουσική σε συναρπαστικά performances που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού pop culture.

Το Mad.gr βρέθηκε στο χώρο ήδη από τις πρόβες, καταγράφοντας τον παλμό και την ενέργεια του μεγάλου event, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλλιτέχνες. Η Τάμτα «πιάστηκε» από την κάμερα και απάντησε σε μερικές από τις πιο fun και fashion-oriented ερωτήσεις.

Διάβασε επίσης: Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

Για την Τάμτα, κάθε επίσκεψη στο Mad.gr είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσει το προσωπικό της bubble γνώσεων, εξερευνώντας όλα όσα αφορούν τη μουσική και τη μόδα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, μοιράστηκε την άποψή της απαντώντας σε τρεις σύντομες αλλά ενδιαφέρουσες fashion ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας λίγη από τη δική της αισθητική και έμπνευση.

Δεδομένου ότι η μόδα κάνει πολλούς κύκλους τα τελευταία χρόνια, η ερώτηση που έπρεπε να απαντήσει ήταν ποιο είναι αυτό το fashion trend που φορούσε ως παιδί αλλά σήμερα δεν αντέχει να βλέπει: «Είμαι πλέον σε μια ηλικία που έχω δει πολλές φορές διάφορα trends να επιστρέφουν. Τώρα θα πω τα χαμηλοκάβαλα jeans, τα οποία τα φορούσα κάποτε αλλά τώρα όχι».

Τα πράγματα δυσκόλεψαν με την δεύτερη ερώτηση όπου έπρεπε να επιλέξει ένα συγκεκριμένο fashion item που θα μπορούσε να φοράει ολόκληρο τον χειμώνα: «Δύσκολη ερώτηση. Αλλάζω γνώμη και άποψη κάθε μέρα για τα πράγματα. Σίγουρα θα έλεγα τις αρβύλες μου».

Τέλος, αν έπρεπε να αλλάξει τη ντουλάπα της με κάποιον άλλον celebrity, μάλλον δεν θα κατέληγε ποτέ στο να το κάνει αυτό: «Δεν έχω σκεφτεί ποτέ και δεν ξεχωρίζω και κάποιον celebrity με αυτόν τον τρόπο. Θα δεχόμουν κάποιον celebrity στη δική μου γκαρνταρόμπα».

Διάβασε επίσης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…