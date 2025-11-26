Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε τη σκηνή, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν στο runway με τα looks της Melisa Minca

Το MadWalk 2025 by Three Cents πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Κλειστό Tae Kwon Do, και ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν με το «καλησπέρα» ήταν εκείνο της Τάμτα για τη Melisa Minca με το τραγούδι «Σώμα Δανεικό». Μετά από εβδομάδες προβών, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε απόψε πλήρως ολοκληρωμένη, παρουσιάζοντας ένα performance που συνδύασε δυναμισμό, στιλ και τη μοναδική καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια, παραδίδοντας ένα act με άρτια φωνητική και χορευτική απόδοση. Το κομμάτι που επέλεξε υποστήριξε ιδανικά την avant-garde αισθητική της Melisa Minca, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα σε fashion statement και pop ενέργεια.

Στο runway, τα μοντέλα περπάτησαν με τα looks της σχεδιάστριας Minca, σε έναν συγχρονισμό που άφηνε την αίσθηση πως μουσική, κίνηση και μόδα «αναπνέουν» μαζί. Η σκηνοθεσία κράτησε τον χώρο ανοιχτό για τη σκηνική προσωπικότητα της Τάμτα, δίνοντας στο act τη φρεσκάδα που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή.

Η ατμόσφαιρα στη σκηνή ήταν ηλεκτρισμένη, με την ομάδα της σχεδιάστριας να έχει ολοκληρώσει κάθε λεπτομέρεια και τους χορογράφους να «κλειδώνουν» κάθε φιγούρα με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ολοκληρωμένο fashion-performance act που κέρδισε το βλέμμα και την προσοχή του κοινού.

Το MadWalk 2025 by Three Cents συνεχίζει να αποδεικνύει πως όταν η μουσική συναντά τη μόδα, η σκηνή παίρνει φωτιά και η σύμπραξη Τάμτα × Melisa Minca το απέδειξε δυναμικά.

