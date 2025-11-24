MadWalk 24.11.2025

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents
Το mad.gr είδε το act και μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο show.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το mad.gr βρέθηκε σήμερα στο Κλειστό Tae Kwon Do για μία ακόμη πρόβα του MadWalk 2025 by Three Cents και είδε από κοντά την Ήβη Αδάμου να ετοιμάζεται για την εμφάνισή της με τα εντυπωσιακά ρούχα του 5226 by Celia Kritharioti. Η πρόβα ήταν γεμάτη λάμψη, κομψότητα και ενέργεια, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το μεγάλο show.

Η Ήβη ανέβηκε στη σκηνή με σιγουριά και ενέργεια, δοκιμάζοντας τη φωνή της και τις κινήσεις της τραγουδώντας τα κομμάτια «ALL I WANT FOR CHRISTMAS / ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ενώ τα μοντέλα περπατούσαν στο runway φορώντας δημιουργίες του 5226. Ο συγχρονισμός μουσικής και μόδας ήταν εμφανής, ακόμα και σε πρόβα, και έδειχνε πόσο προσεγμένη είναι η σκηνοθεσία του act.

ivi_adamou
https://www.instagram.com/iviadamou_/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο Lil Koni σε μια πρόβα γεμάτη με ακατέργαστο urban παλμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή και δημιουργική, με τους συνεργάτες και την ομάδα της σχεδιάστριας να κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να είναι όλα έτοιμα για την επόμενη δοκιμή. Η πρόβα απέδειξε ότι η συνεργασία Ήβη Αδάμου- Celia Kritharioti έχει ήδη μεγάλη δύναμη και στιλ.

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents
Photos: Akim Tsatsoulis

Το mad.gr θα συνεχίσει να βρίσκεται στις πρόβες, καταγράφοντας κάθε στιγμή και μεταφέροντας όλη την ενέργεια από το παρασκήνιο, λίγο πριν η σκηνή του MadWalk 2025 γεμίσει φως και μουσική.

ivi_adamou
https://www.instagram.com/iviadamou_/?hl=el

Διάβασε επίσης: Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Celia Kritharioti Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Ήβη Αδάμου μόδα μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

24.11.2025
Επόμενο
Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

24.11.2025

Δες επίσης

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου
Life

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

24.11.2025
5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα
Life

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

24.11.2025
Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

24.11.2025
H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes
Life

H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes

24.11.2025
Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

24.11.2025
O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party
Life

O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας