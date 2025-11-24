Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το mad.gr είδε το act και μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο show.

Το mad.gr βρέθηκε σήμερα στο Κλειστό Tae Kwon Do για μία ακόμη πρόβα του MadWalk 2025 by Three Cents και είδε από κοντά την Ήβη Αδάμου να ετοιμάζεται για την εμφάνισή της με τα εντυπωσιακά ρούχα του 5226 by Celia Kritharioti. Η πρόβα ήταν γεμάτη λάμψη, κομψότητα και ενέργεια, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το μεγάλο show.

Η Ήβη ανέβηκε στη σκηνή με σιγουριά και ενέργεια, δοκιμάζοντας τη φωνή της και τις κινήσεις της τραγουδώντας τα κομμάτια «ALL I WANT FOR CHRISTMAS / ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ενώ τα μοντέλα περπατούσαν στο runway φορώντας δημιουργίες του 5226. Ο συγχρονισμός μουσικής και μόδας ήταν εμφανής, ακόμα και σε πρόβα, και έδειχνε πόσο προσεγμένη είναι η σκηνοθεσία του act.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή και δημιουργική, με τους συνεργάτες και την ομάδα της σχεδιάστριας να κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να είναι όλα έτοιμα για την επόμενη δοκιμή. Η πρόβα απέδειξε ότι η συνεργασία Ήβη Αδάμου- Celia Kritharioti έχει ήδη μεγάλη δύναμη και στιλ.

Το mad.gr θα συνεχίσει να βρίσκεται στις πρόβες, καταγράφοντας κάθε στιγμή και μεταφέροντας όλη την ενέργεια από το παρασκήνιο, λίγο πριν η σκηνή του MadWalk 2025 γεμίσει φως και μουσική.

