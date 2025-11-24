5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

Ο απόλυτος οδηγός για να προετοιμάσεις το σπίτι πριν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Ο στολισμός του σπιτιού είναι για πολλούς η πιο αγαπημένη στιγμή της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Πριν όμως ανοίξεις τα κουτιά με τα στολίδια και ανάψεις τα λαμπάκια, υπάρχουν μερικά μικρά αλλά σημαντικά βήματα που θα κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη, καθαρή και οργανωμένη.

Δες τα 5+1 απαραίτητα πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ξεκινήσεις!

1. Κάνε έναν γρήγορο καθαρισμό του χώρου

Τα στολίδια και η διακόσμηση δείχνουν πολύ πιο όμορφα σε έναν καθαρό χώρο. Σκούπισε, ξεσκόνισε και ειδικά καθάρισε τις επιφάνειες όπου σκοπεύεις να βάλεις στολίδια. Αν στολίσεις χωρίς να καθαρίσεις πρώτα, θα χρειαστεί να… ξαναρχίσεις από την αρχή.

2. Άδειασε τα σημεία όπου θα μπει η διακόσμηση

Πριν βάλεις τα χριστουγεννιάτικα αντικείμενα, καλό είναι να μετακινήσεις ή να αφαιρέσεις ό,τι ήδη έχεις επάνω σε ράφια, τραπέζια και μπουφέδες. Έτσι:

κερδίζεις χώρο,

αποφεύγεις ακαταστασία,

δεν στριμώχνεις διακόσμηση πάνω σε άλλη διακόσμηση.

3. Έλεγξε τα λαμπάκια πριν τα κρεμάσεις

Δεν υπάρχει χειρότερο από το να στολίσεις το δέντρο και στο τέλος να ανακαλύψεις ότι… μισή σειρά λαμπάκια δεν ανάβει. Δοκίμασέ τα από πριν, δες αν λείπουν λαμπάκια ή αν κάποιο καλώδιο θέλει αλλαγή, και αποφάσισε τι κρατάς και τι πετάς.

4. Ξεκαθάρισε τα παλιά στολίδια

Είναι η ιδανική ευκαιρία να κάνεις μια μικρή «απογραφή». Άνοιξε τα κουτιά, δες τι χρησιμοποιείς πραγματικά και τι απλώς κουβαλάς κάθε χρόνο χωρίς λόγο. Σπασμένα στολίδια, κατεστραμμένα λαμπάκια ή πράγματα που δεν θέλεις πια, καλύτερα να φύγουν τώρα παρά να σε μπερδεύουν στην πορεία.

5. Επίλεξε θέμα και χρωματική παλέτα

Ο στολισμός γίνεται πολύ πιο όμορφος όταν έχει συνοχή. Πριν ξεκινήσεις, σκέψου:

Θέλεις κλασικό κόκκινο-χρυσό;

Μίνιμαλ λευκό;

Κάτι πιο παιχνιδιάρικο με πολλά χρώματα;

Αν έχεις εικόνα στο μυαλό σου, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και το αποτέλεσμα πολύ πιο εντυπωσιακό.

6. Φτιάξε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα πριν ξεκινήσεις

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάνει τη δουλειά… μαγεία! Βάλε γιορτινή μουσική, άναψε ένα αρωματικό κερί με κανέλα ή βανίλια και δημιούργησε τη διάθεση που θες. Το στολισμένο σπίτι δεν ξεκινά από τα πρώτα λαμπάκια, αλλά από το κέφι σου.

Αφού ετοιμάσεις αυτά τα 5+1 βήματα, ο στολισμός θα γίνει πιο εύκολος, πιο οργανωμένος και σίγουρα πιο απολαυστικός. Καλά στολίδια και… καλές γιορτές!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

