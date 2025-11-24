Living 24.11.2025

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα
Ο απόλυτος οδηγός για να προετοιμάσεις το σπίτι πριν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο στολισμός του σπιτιού είναι για πολλούς η πιο αγαπημένη στιγμή της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Πριν όμως ανοίξεις τα κουτιά με τα στολίδια και ανάψεις τα λαμπάκια, υπάρχουν μερικά μικρά αλλά σημαντικά βήματα που θα κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη, καθαρή και οργανωμένη.

Δες τα 5+1 απαραίτητα πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ξεκινήσεις!

Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτή η συνταγή για ζεστό κρασί «κλείνει» τα Χριστούγεννα μέσα σε μια κούπα

1. Κάνε έναν γρήγορο καθαρισμό του χώρου

Τα στολίδια και η διακόσμηση δείχνουν πολύ πιο όμορφα σε έναν καθαρό χώρο. Σκούπισε, ξεσκόνισε και ειδικά καθάρισε τις επιφάνειες όπου σκοπεύεις να βάλεις στολίδια. Αν στολίσεις χωρίς να καθαρίσεις πρώτα, θα χρειαστεί να… ξαναρχίσεις από την αρχή.

2. Άδειασε τα σημεία όπου θα μπει η διακόσμηση

Πριν βάλεις τα χριστουγεννιάτικα αντικείμενα, καλό είναι να μετακινήσεις ή να αφαιρέσεις ό,τι ήδη έχεις επάνω σε ράφια, τραπέζια και μπουφέδες. Έτσι:

  • κερδίζεις χώρο,
  • αποφεύγεις ακαταστασία,
  • δεν στριμώχνεις διακόσμηση πάνω σε άλλη διακόσμηση.
6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί
Pinterest.com

3. Έλεγξε τα λαμπάκια πριν τα κρεμάσεις

Δεν υπάρχει χειρότερο από το να στολίσεις το δέντρο και στο τέλος να ανακαλύψεις ότι… μισή σειρά λαμπάκια δεν ανάβει. Δοκίμασέ τα από πριν, δες αν λείπουν λαμπάκια ή αν κάποιο καλώδιο θέλει αλλαγή, και αποφάσισε τι κρατάς και τι πετάς.

4. Ξεκαθάρισε τα παλιά στολίδια

Είναι η ιδανική ευκαιρία να κάνεις μια μικρή «απογραφή». Άνοιξε τα κουτιά, δες τι χρησιμοποιείς πραγματικά και τι απλώς κουβαλάς κάθε χρόνο χωρίς λόγο. Σπασμένα στολίδια, κατεστραμμένα λαμπάκια ή πράγματα που δεν θέλεις πια, καλύτερα να φύγουν τώρα παρά να σε μπερδεύουν στην πορεία.

xristougenniatiko_stefani
Pinterest

5. Επίλεξε θέμα και χρωματική παλέτα

Ο στολισμός γίνεται πολύ πιο όμορφος όταν έχει συνοχή. Πριν ξεκινήσεις, σκέψου:

  • Θέλεις κλασικό κόκκινο-χρυσό;
  • Μίνιμαλ λευκό;
  • Κάτι πιο παιχνιδιάρικο με πολλά χρώματα;

Αν έχεις εικόνα στο μυαλό σου, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και το αποτέλεσμα πολύ πιο εντυπωσιακό.

xristougenna_diakosmisi
Pinterest

6. Φτιάξε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα πριν ξεκινήσεις

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάνει τη δουλειά… μαγεία! Βάλε γιορτινή μουσική, άναψε ένα αρωματικό κερί με κανέλα ή βανίλια και δημιούργησε τη διάθεση που θες. Το στολισμένο σπίτι δεν ξεκινά από τα πρώτα λαμπάκια, αλλά από το κέφι σου.

Αφού ετοιμάσεις αυτά τα 5+1 βήματα, ο στολισμός θα γίνει πιο εύκολος, πιο οργανωμένος και σίγουρα πιο απολαυστικός. Καλά στολίδια και… καλές γιορτές!

xristougennakro
Pinterest

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό cinnamon roll cake θα κάνει τα πρωινά σου να μυρίζουν Χριστούγεννα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas στολισμός Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

24.11.2025
Επόμενο
Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025

Δες επίσης

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου
Life

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

24.11.2025
Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

24.11.2025
H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes
Life

H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes

24.11.2025
Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

24.11.2025
O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party
Life

O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας