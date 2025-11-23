Μουσικά Νέα 23.11.2025

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας The Moment με την Charli XCX

Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπη ιδέα της ίδιας της Charli XCX και παρουσιάζει μια μετα-αφηγηματική προσέγγιση γύρω από την πορεία μιας ανερχόμενης ποπ σταρ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας «The Moment», της νέας παραγωγής της A24, στην οποία πρωταγωνιστεί η Charli XCX. Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπη ιδέα της ίδιας της τραγουδίστριας και παρουσιάζει μια μετα-αφηγηματική προσέγγιση γύρω από την πορεία μιας ανερχόμενης ποπ σταρ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, η ιστορία ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της φήμης και της πίεσης της μουσικής βιομηχανίας καθώς προετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένα. Η Charli XCX υποδύεται τον κεντρικό ρόλο, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια ηρωίδα που αντανακλά πτυχές των προσωπικών της εμπειριών μέσα στον χώρο της ποπ μουσικής.

Διάβασε επίσης: Η Charli XCX γράφει το πιο σκοτεινό της τραγούδι για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη (Video)

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Aidan Zamiri στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος και ο Bertie Brandes. Η μουσική της ταινίας φέρει την υπογραφή του A. G. Cook. Στο πλευρό της Charli XCX εμφανίζεται ένα εκτενές καστ με αναγνωρίσιμα ονόματα του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας, όπως οι Rosanna Arquette, Kate Berlant, Jamie Demetriou, Kylie Jenner, Hailey Benton Gates, Isaac Powell, Rachel Sennott και Alexander Skarsgård.

Η ταινία «The Moment» αποτελεί την πρώτη παραγωγή που υλοποιείται από την εταιρεία Studio365, την οποία δημιούργησε η Charli XCX. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν δημοσιευθεί οι πρώτες πληροφορίες για το φιλμ, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία της με την A24 και την καλλιτεχνική της εμπλοκή σε κάθε στάδιο της δημιουργίας.

charliexcx
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety με τον δημοσιογράφο Marc Malkin, η Charli XCX είχε αναφερθεί στην έως τώρα πορεία της στην υποκριτική, σημειώνοντας ότι έχει συμμετάσχει σε αρκετές φετινές παραγωγές, όπως οι «Erupcja» του Pete Ohs, «100 Nights of Hero» της Julia Jackman και «Sacrifice» του Romain Gavras. Παράλληλα ετοιμάζεται να εμφανιστεί και σε επερχόμενα έργα, μεταξύ των οποίων το remake του «Faces of Death» σε σκηνοθεσία Daniel Goldhaber, την ταινία «I Want Your Sex» του Gregg Araki και το «The Gallerist» της Cathy Yan. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «πραγματικά απολαμβάνω το ταξίδι μου στην υποκριτική. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι απίστευτη έμπνευση σε αυτό το πεδίο, νιώθω εξαιρετικά δημιουργική και θέλω να συμμετέχω μόνο σε έργα που με εμπνέουν και με γεμίζουν ενέργεια».

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

