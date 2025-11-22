INCO: Τα πρώτα πλάνα από την πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

Το Mad.gr ήταν εκεί και μετέφερε κάθε λεπτό από την εντυπωσιακή πρόβα του συγκροτήματος

Οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents συνεχίζονται και σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του αγαπημένου συγκροτήματος INCO, που φέτος θα συνεργαστεί με την Bodytalk. Το Mad.gr ήταν εκεί και μετέφερε όλα όσα συνέβησαν, από τη δυναμική παρουσία των μουσικών μέχρι την ενέργεια που γέμισε το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do.

Η πρόβα του συγκροτήματος ξεχώρισε για τον εκρηκτικό ρυθμό και την άψογη χημεία των μελών του, οι οποίοι διάλεξαν να κάνουν μια διασκευή του τραγουδιού «Το Πάρτυ». Οι μουσικοί ήταν εμφανώς ενθουσιασμένοι, συντονισμένοι και έτοιμοι να προσφέρουν μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις του φετινού MadWalk. Το κοινό της πρόβας ενθουσιάστηκε από τη δύναμη της μουσικής τους και την ενέργεια που μετέφεραν στον χώρο.

Διάβασε επίσης: Η επετειακή λάμψη της Bodytalk ενώνεται με τον παλμό των INCO στο MadWalk 2025 by Three Cents

Αν και η πρόβα επικεντρώθηκε στη μουσική και τον φωτισμό, είναι γνωστό πως στο τελικό act στις 26 Νοεμβρίου 2025, το συγκρότημα θα παρουσιάσει το performance του παράλληλα με τα σχέδια της Bodytalk, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ματσάρισμα που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο.

Το Mad.gr θα συνεχίσει να μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, προσφέροντας στους αναγνώστες μία πλήρη εικόνα για τις πρόβες, τις εμφανίσεις και την προετοιμασία των καλλιτεχνών που θα κάνουν τη φετινή βραδιά του MadWalk 2025 πραγματικά μοναδική. Το συγκρότημα INCO απέδειξε ότι είναι απόλυτα έτοιμο για μια δυναμική και συναρπαστική παρουσία στη μεγάλη σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…