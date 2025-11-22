MadWalk 22.11.2025

Στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Josephine για το MadWalk 2025 by Three Cents

Josephine
Η Josephine προετοιμάζεται με πάθος και αυθεντικότητα για μια από τις πιο δυνατές εμφανίσεις του MadWalk 2025 by Three Cents
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής, που γεννά μοναδικά performances και μένει χαραγμένη για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες της Josephine για το act που θα εκπροσωπήσει τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτο ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή επιτυχία και μοναδική ενέργεια. Αντιμετωπίζοντας τη φετινή διοργάνωση σαν μια μεγάλη γιορτή, η Josephine έφερε στις πρόβες ένταση, θηλυκότητα και δυναμισμό, στοιχεία που κάνουν την παρουσία της ακαταμάχητη.

Το κλίμα στην πρόβα ήταν ιδιαίτερα θετικό, με ηρεμία, χαρά και μια αίσθηση δημιουργικής ελευθερίας. Η Josephine έκανε τη δική της προσωπική προετοιμασία, χωρίς την παρουσία των σχεδιαστών, εστιάζοντας αποκλειστικά στο μουσικό και performative κομμάτι. Όπως και σε κάθε της εμφάνιση, δούλεψε με ακρίβεια στη ροή και στα συναισθήματα που θέλει να μεταδώσει, άλλωστε, η ίδια πιστεύει ότι κάθε performance πρέπει να είναι μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη φλόγα και την τρυφερότητα, στη δύναμη και στην ευαισθησία.

Josephine
Photos: Akim Tsatsoulis

Η φετινή της παρουσία στο MadWalk 2025 by Three Cents δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη εμφάνιση, αλλά μια ευκαιρία να δείξει μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού της. Μέσα από τη μουσική, το στιλ και την κίνηση, επιδιώκει να συναντήσει το κοινό εκεί όπου η εικόνα και ο ήχος γίνονται ένα. Για την ίδια, η μόδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, ένα μέσο που συμπληρώνει την ιστορία που αφηγείται. Η Josephine περιγράφει τη φετινή της εμφάνιση με τρεις λέξεις: θηλυκή, δυνατή, ζωντανή, μια τριπλέτα που συνοψίζει την ουσία της.

Και φυσικά, το mad.gr θα είναι εκεί, μεταδίδοντας κάθε μοναδικό στιγμιότυπο από τις πρόβες μέχρι τη μεγάλη βραδιά, καταγράφοντας όλη τη μαγεία και την καλλιτεχνική ένταση του MadWalk 2025 by Three Cents. Με την πρόβα της Josephine να έχει κυλήσει άψογα και με την ίδια πιο έτοιμη από ποτέ, όλα δείχνουν ότι η συνεργασία της με τους Ζούλια και Κονδυλάτο θα αποτελέσει μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Josephine Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents
