Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents

Η Gaia Mercury ολοκλήρωσε την πρόβα της για το act με τους Deux Hommes με εξαιρετική διάθεση και δημιουργική ενέργεια
Οι πρόβες της Gaia Mercury για το act των Deux Hommes ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι η καλλιτέχνις βρίσκεται στο φυσικό της περιβάλλον όταν η μουσική συναντά τη μόδα. Παρότι η πρόβα δεν έγινε με τα ρούχα που θα φορέσει στη σκηνή, δεν έχασε στιγμή τη χαρακτηριστική της ενέργεια και δημιουργικότητα. Με την effortless, street style αισθητική που την εκφράζει και με μια διάθεση που ισορροπεί ανάμεσα στο αυθόρμητο και στο συναισθηματικό, έδωσε τον τόνο για όσα θα δούμε στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Το κλίμα στην πρόβα ήταν από την αρχή εκρηκτικό και με έντονα urban vibes. Η Gaia Mercury, λειτουργώντας με βάση τη διαίσθηση και το συναίσθημα της στιγμής, δοκίμασε κινήσεις, ρυθμούς και εκφραστικότητα, προκειμένου να με τον καλύτερο την ενέργεια του «Some velvet morning», του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει εκείνη τη βραδιά.

Η συμμετοχή της στο MadWalk 2025 by Three Cents αποτελεί για την ίδια κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εμφάνιση. Είναι ένας θεσμός που ενώνει δύο κόσμους στους οποίους η Gaia κινείται φυσικά. Η φετινή της παρουσία έχει προσωπικό χαρακτήρα, καθώς τη βλέπει ως ευκαιρία να δείξει μια νέα εκδοχή του εαυτού της, πιο αληθινή, πιο ελεύθερη και πιο δημιουργική, φιλτραρισμένη μέσα από τη δική της αισθητική και τη βαθιά πίστη της ότι η μόδα είναι μια μορφή ενέργειας και επικοινωνίας.

Και φυσικά, το mad.gr θα είναι εκεί, καταγράφοντας κάθε σημαντικό στιγμιότυπο και μεταδίδοντας στο κοινό όλο το παρασκήνιο και τη μαγεία της προετοιμασίας. Με την πρόβα να έχει κυλήσει ομαλά και με τη Gaia Mercury έτοιμη να μοιραστεί μια νέα πλευρά της, όλα δείχνουν ότι το act με τους Deux Hommes θα αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

