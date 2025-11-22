Celeb News 22.11.2025

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

Στιγμές ευτυχίας για την όμορφη οικογένεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολύ σημαντική και ξεχωριστή ήταν η χθεσινή μέρα 21/11 για την Δανάη Μιχαλάκη και τον Γιώργο Παπαγεωργίου μιας και η κόρη τους είχε τα γενέθλιά της.

Η ηθοποιός φυσικά θέλησε να ευχηθεί στη μικρή της και μέσα από τα social media, για αυτό και δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου βλέπουμε την κόρη της να κρατάει ένα μπαλόνι και στο τοίχο να είναι κρεμασμένο ένα Happy Birthday.

https://www.instagram.com/danae_michalaki/

«2! Δύο χρόνια αγάπης! Δύο χρόνια μαζί σου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/danae_michalaki/

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Γιώργος Παπαγεωργίου Δανάη Μιχαλάκη ζευγάρια ΠΑΙΔΙΑ
