Εκπομπές Mad TV 19.11.2025

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

Η Γκάια Μερκούρη μιλάει για τη δημιουργικότητα, τα νέα της σχέδια και τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης στη ζωή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Γκάια Μερκούρη, ηθοποιό και δημιουργό, γνωστή για τη συμμετοχή της σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές. Η καλεσμένη μίλησε στους τηλεθεατές για την πορεία της, τα μελλοντικά της σχέδια και τις αξίες που καθοδηγούν τη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε: «Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και κάθε εμπειρία μας διαμορφώνει». Αναφέρθηκε επίσης στη νέα της δουλειά, μια θεατρική παράσταση που ετοιμάζει, λέγοντας: «Είναι κάτι που με γεμίζει και ελπίζω να αγγίξει και το κοινό».

Διάβασε επίσης: Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

Η κουβέντα επεκτάθηκε και σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και προσωπικής ανάπτυξης. Η καλεσμένη υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, ακόμη και με μικρές καθημερινές πράξεις». Παράλληλα, αποκάλυψε στοιχεία για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια: «Ετοιμάζω κάτι διαφορετικό και καινοτόμο, που δεν έχω ξανακάνει μέχρι σήμερα».

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με μήνυμα της Γκάια προς τους τηλεθεατές: «Μην φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας».

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MadWalk TV Γκάια Μερκούρη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες

Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες

18.11.2025

Δες επίσης

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

18.11.2025
Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

18.11.2025
Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

18.11.2025
Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»

17.11.2025
Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

17.11.2025
Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις

17.11.2025
Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του
Εκπομπές Mad TV

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

14.11.2025
H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»
Εκπομπές Mad TV

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

14.11.2025
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»
Εκπομπές Mad TV

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις