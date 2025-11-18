Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

Η Γκάια Μερκούρη μιλάει για τη δημιουργικότητα, τα νέα της σχέδια και τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης στη ζωή της

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Γκάια Μερκούρη, ηθοποιό και δημιουργό, γνωστή για τη συμμετοχή της σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές. Η καλεσμένη μίλησε στους τηλεθεατές για την πορεία της, τα μελλοντικά της σχέδια και τις αξίες που καθοδηγούν τη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε: «Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και κάθε εμπειρία μας διαμορφώνει». Αναφέρθηκε επίσης στη νέα της δουλειά, μια θεατρική παράσταση που ετοιμάζει, λέγοντας: «Είναι κάτι που με γεμίζει και ελπίζω να αγγίξει και το κοινό».

Η κουβέντα επεκτάθηκε και σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και προσωπικής ανάπτυξης. Η καλεσμένη υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, ακόμη και με μικρές καθημερινές πράξεις». Παράλληλα, αποκάλυψε στοιχεία για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια: «Ετοιμάζω κάτι διαφορετικό και καινοτόμο, που δεν έχω ξανακάνει μέχρι σήμερα».

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με μήνυμα της Γκάια προς τους τηλεθεατές: «Μην φοβάστε να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να πιστέψετε στον εαυτό σας».

