Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

Η Μαρία Ματέμτζη, Marketing Director της Body Talk, μιλά για τα 30 χρόνια του brand, το νέο athleisure στιλ και την πρώτη συμμετοχή στο MadWalk 2025

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Μαρία Ματέμτζη, Marketing Director της Body Talk, για μια συζήτηση γεμάτη μόδα, τάσεις και αποκλειστικά νέα για το brand.

Η καλεσμένη μίλησε για την ιστορία της Body Talk και τα 30 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τονίζοντας ότι «η Body Talk από όταν ιδρύθηκε, ιστορικά ήθελε να κάνει το κάτι διαφορετικό, πιο ιδιαίτερο», προσθέτοντας ότι η εξέλιξη του brand βασίζεται τόσο στη διατήρηση της μνήμης όσο και σε νέες δημιουργικές προσεγγίσεις.

Η συζήτηση στράφηκε και στο MadWalk 2025, όπου η Body Talk θα συμμετάσχει για πρώτη φορά. Tόνισε ότι η παρουσία τους θα συνδυάζει μουσική και μόδα και θα είναι «το απόλυτο match» με το συγκρότημα INCO, λόγω της ενέργειας και της δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει και τις δύο πλευρές. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το show θα περιλαμβάνει και μια ιστορική αναδρομή: «θα δούμε μία ιστορική αναδρομή με έναν τρόπο στο σήμερα», είπε, προσφέροντας στο κοινό μια γεύση από τα 30 χρόνια πορείας του brand.

Mίλησε επίσης για το νέο athleisure στυλ του brand, που συνδυάζει άνεση και στιλ, λέγοντας ότι «η αθλητική ένδυση δεν είναι μόνο για γυμναστική, αλλά για να είσαι άνετος όλη μέρα και stylish». Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό must-have κομμάτια για τη γκαρνταρόμπα, όπως κολάν, κρόπ τοπ, oversized ζακέτες και αξεσουάρ όπως καπέλα και ψηλές κάλτσες.

Η συνέντευξη περιλάμβανε και το Challenge O’Clock, όπου απάντησε σε 20 fashion dilemmas σε μόλις ένα λεπτό, αποκαλύπτοντας το προσωπικό της στιλ με επιλογές όπως λεοπάρ, total black, μίνι φούστα και denim. Όπως η ίδια εξήγησε, «το total black είναι το safe place μου, αλλά μου αρέσουν και τα χρώματα», δίνοντας έμφαση στην ισορροπία μεταξύ άνεσης και στυλ.

H Body Talk αναμένεται να προσφέρει στο κοινό ένα εντυπωσιακό act στο MadWalk 2025 στις 26 Νοεμβρίου, στο Taekwondo, συνδυάζοντας την παράδοση με την ανανέωση, και φέρνοντας τη μόδα πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όπως η ίδια καταλήγει, «η εξέλιξη θέλει αλλαγές, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τις αναμνήσεις και τις βασικές αρχές».

