Εκπομπές Mad TV 13.11.2025

Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της

Η πρώην παίκτρια του GNTM μιλά για την ψυχική της ηρεμία, το στυλ της, τη συμμετοχή της στο MadWalk 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Μαρίτα Καθιτζιώτη, γνωστή από το GNTM, για μια ειλικρινή και άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη μόδα, την προσωπικότητα και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Μίλησε ανοιχτά για την προσέγγισή της στη ζωή και τη δουλειά, τονίζοντας ότι είναι «πολύ ήρεμη ψυχικά» και ότι η στάση της αυτή οφείλεται στην οικογένειά της, η οποία της δίδαξε να βλέπει τη ζωή θετικά και να μην αφήνει την αρνητικότητα να την επηρεάζει. Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για να προστατεύει την ψυχική της ηρεμία, όπως να μένει offline όταν χρειάζεται.

Διάβασε επίσης: Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

Σχετικά με τη μόδα, η Μαρίτα ανέφερε ότι πλέον το στυλ της είναι «πιο απλό, πιο street», με έμφαση στα κοσμήματα, και ότι τη βλέπει περισσότερο σαν «παιχνίδι» και μέσο αυτο-ανακάλυψης. Επισημαίνει ότι το modeling στην Αγγλία ήταν πιο επαγγελματικό, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στα sets, επιτρέποντας περισσότερο το «creativity» και το «flow».

Η εμπειρία της στο GNTM χαρακτήρισε έντονη και απαιτητική, με 7 μήνες συγκατοίκησης με άλλες γυναίκες, αλλά παράλληλα τη βοήθησε να αποκτήσει υπομονή και πειθαρχία, στοιχεία που αξιοποιεί στη συνέχεια της καριέρας της.

Μίλησε επίσης για το Mad Walk 2025, όπου θα συμμετάσχει με την Adidas, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της: «Είμαι πάρα πολύ excited. Δεν ξέρω ακόμα τι θα φορέσω, αλλά θα γίνει φανταστικό». Ακόμη, αναφέρθηκε στην καμπάνια της MAC, που τη συγκίνησε λόγω της απλότητας και της σύνδεσής της με το brand που αγαπά: «Ήταν τόσο απλό και ωραίο, για τη MAC κιόλας. Είπα, πρέπει να το κάνω».

Σε σχέση με τη διαφορετικότητα και το diversity στη μόδα, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα δρόμος προς πλήρη αποδοχή, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται: «Πλέον το μοντέλο είναι μοντέλο πρώτα και κύρια, ανεξαρτήτως κάποιου label ή ξεχωριστής κατηγορίας».

Για το μέλλον, η ίδια παραμένει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις και δημιουργικά projects, αναφέροντας: «Θα ήθελα να έχω κάτι δικό μου. Δεν ξέρω ακόμη τι, θα δούμε». Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε την επιθυμία της να δοκιμάσει το modeling στη Νέα Υόρκη, πάντα με οδηγό το ένστικτο και τη θετική της ενέργεια: «Όλα ήταν ακριβώς για να γίνουν μέχρι τώρα».

Διάβασε επίσης: Ο Σωτήρης Γεωργίου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MadWalk TV
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To συγκινητικό μήνυμα του Donald Trump για τον Ozzy Osbourne που έγινε viral

To συγκινητικό μήνυμα του Donald Trump για τον Ozzy Osbourne που έγινε viral

13.11.2025
Επόμενο
Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

13.11.2025

Δες επίσης

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες
Εκπομπές Mad TV

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

13.11.2025
H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»
Εκπομπές Mad TV

H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

12.11.2025
Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

12.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει

12.11.2025
Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη
Εκπομπές Mad TV

Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη

11.11.2025
Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»
Εκπομπές Mad TV

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»

11.11.2025
Ο Σωτήρης Γεωργίου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»
Εκπομπές Mad TV

Ο Σωτήρης Γεωργίου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

11.11.2025
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο Unplugged Stories: Μιλά για τη διεθνή συνεργασία που ξεκίνησε από ένα μήνυμα στο Instagram
Εκπομπές Mad TV

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο Unplugged Stories: Μιλά για τη διεθνή συνεργασία που ξεκίνησε από ένα μήνυμα στο Instagram

10.11.2025
Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα
Mad Radio News

Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες