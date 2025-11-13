Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της

Η πρώην παίκτρια του GNTM μιλά για την ψυχική της ηρεμία, το στυλ της, τη συμμετοχή της στο MadWalk 2025

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Μαρίτα Καθιτζιώτη, γνωστή από το GNTM, για μια ειλικρινή και άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη μόδα, την προσωπικότητα και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Μίλησε ανοιχτά για την προσέγγισή της στη ζωή και τη δουλειά, τονίζοντας ότι είναι «πολύ ήρεμη ψυχικά» και ότι η στάση της αυτή οφείλεται στην οικογένειά της, η οποία της δίδαξε να βλέπει τη ζωή θετικά και να μην αφήνει την αρνητικότητα να την επηρεάζει. Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για να προστατεύει την ψυχική της ηρεμία, όπως να μένει offline όταν χρειάζεται.

Σχετικά με τη μόδα, η Μαρίτα ανέφερε ότι πλέον το στυλ της είναι «πιο απλό, πιο street», με έμφαση στα κοσμήματα, και ότι τη βλέπει περισσότερο σαν «παιχνίδι» και μέσο αυτο-ανακάλυψης. Επισημαίνει ότι το modeling στην Αγγλία ήταν πιο επαγγελματικό, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στα sets, επιτρέποντας περισσότερο το «creativity» και το «flow».

Η εμπειρία της στο GNTM χαρακτήρισε έντονη και απαιτητική, με 7 μήνες συγκατοίκησης με άλλες γυναίκες, αλλά παράλληλα τη βοήθησε να αποκτήσει υπομονή και πειθαρχία, στοιχεία που αξιοποιεί στη συνέχεια της καριέρας της.

Μίλησε επίσης για το Mad Walk 2025, όπου θα συμμετάσχει με την Adidas, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της: «Είμαι πάρα πολύ excited. Δεν ξέρω ακόμα τι θα φορέσω, αλλά θα γίνει φανταστικό». Ακόμη, αναφέρθηκε στην καμπάνια της MAC, που τη συγκίνησε λόγω της απλότητας και της σύνδεσής της με το brand που αγαπά: «Ήταν τόσο απλό και ωραίο, για τη MAC κιόλας. Είπα, πρέπει να το κάνω».

Σε σχέση με τη διαφορετικότητα και το diversity στη μόδα, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα δρόμος προς πλήρη αποδοχή, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται: «Πλέον το μοντέλο είναι μοντέλο πρώτα και κύρια, ανεξαρτήτως κάποιου label ή ξεχωριστής κατηγορίας».

Για το μέλλον, η ίδια παραμένει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις και δημιουργικά projects, αναφέροντας: «Θα ήθελα να έχω κάτι δικό μου. Δεν ξέρω ακόμη τι, θα δούμε». Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε την επιθυμία της να δοκιμάσει το modeling στη Νέα Υόρκη, πάντα με οδηγό το ένστικτο και τη θετική της ενέργεια: «Όλα ήταν ακριβώς για να γίνουν μέχρι τώρα».

