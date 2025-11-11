Εκπομπές Mad TV 11.11.2025

Ο Σωτήρης Γεωργίου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

Ο Σωτήρης Γεωργίου μιλά για τη μόδα, τη δημιουργία των συλλογών του και τη συμμετοχή του στο MadWalk 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Σωτήρη Γεωργίου, ο οποίος μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, τη δημιουργία των συλλογών του και τη σχέση του με τη μόδα και την κοινωνία. Ο καλεσμένος ανέφερε ότι στις μικρότερες ηλικίες ξεκινάς αντιδραστικός, χωρίς εμπειρία, και ότι το πρώτο βήμα είναι να βρεις ένα τρόπο να πατήσεις κάπου και να πειραματιστείς. Όπως είπε, η εμπειρία και η αυθόρμητη ελευθερία συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα μείγμα που διαμορφώνει το αποτέλεσμα των συλλογών.

Σχετικά με το ύφος του brand του, το χαρακτήρισε ως ελεύθερη γεωμετρία, με καθαρές γραμμές αλλά και κίνηση. Αναφέρθηκε στη σημασία του να αφήνει χώρο για πειραματισμό και να μην περιορίζεται από στεγανά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μόδα μπορεί να αντικατοπτρίζει γεγονότα της κοινωνίας, όπως η οικονομική κρίση του 2012, αλλά πάντα μέσα από την προσωπική του οπτική.

Διάβασε επίσης: Βασιλική Ρούσου στο MadWalk TV: Η μόδα ως έκφραση αυθεντικότητας και δημιουργικότητας

Επίσης, τόνισε τη σημασία της ατέλειας και του χειροποίητου στη μόδα, καθώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργεί τέλεια προϊόντα αλλά χωρίς ανθρώπινο στοιχείο και συνέστημα. Τα social media θεωρεί ότι είναι χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση των συλλογών, χωρίς όμως να εκθέτει προσωπικά τη ζωή του.

Η φετινή συλλογή του για το MadWalk 2025 δημιουργήθηκε αβίαστα, με επιρροές από βιβλία και εμπειρίες που τον εμπνέουν. Ακόμη, θεωρεί τον θεσμό μια σημαντική συνεργασία μεταξύ μουσικής και μόδας, όπου επιλέγει καλλιτέχνες όπως ο Ζαφ για την κίνηση και την ενέργειά τους, ώστε να ταιριάζουν με το project του.

Σχετικά με την εμπειρία του με νεότερες γενιές, ανέφερε ότι η επικοινωνία με νέους καλλιτέχνες τον ανανεώνει και τον κρατάει σε εγρήγορση, ενώ του δίνει και έμπνευση για την εξέλιξη της δουλειάς του. Σημαντική είναι για εκείνον η ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και ενέργεια των νέων, ενώ η συμμετοχή τους στα projects του αποτελεί για τους ίδιους ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα τους.

Τέλος, ο σχεδιαστής μοιράστηκε ιστορίες από την πρώτη του συλλογή το 2008, όπως η έμπνευση από ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και τις μαύρες τουλίπες, που οδήγησαν στη δημιουργία της συλλογής Black Flower. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι κάποια από τα ρούχα του βρίσκονται σε μουσεία, επιβεβαιώνοντας την αξία και τη διάρκεια της δημιουργίας του.

Διάβασε επίσης: Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρίνα Σπανού αποκάλυψε πως την έχουν περάσει για σύντροφο του πατέρα της

Η Μαρίνα Σπανού αποκάλυψε πως την έχουν περάσει για σύντροφο του πατέρα της

11.11.2025
Επόμενο
Ο λόγος που ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε στην αποτέφρωση της συζύγου του

Ο λόγος που ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε στην αποτέφρωση της συζύγου του

11.11.2025

Δες επίσης

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο Unplugged Stories: Μιλά για τη διεθνή συνεργασία που ξεκίνησε από ένα μήνυμα στο Instagram
Εκπομπές Mad TV

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο Unplugged Stories: Μιλά για τη διεθνή συνεργασία που ξεκίνησε από ένα μήνυμα στο Instagram

10.11.2025
Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα
Mad Radio News

Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα

10.11.2025
Βασιλική Ρούσου στο MadWalk TV: Η μόδα ως έκφραση αυθεντικότητας και δημιουργικότητας
Εκπομπές Mad TV

Βασιλική Ρούσου στο MadWalk TV: Η μόδα ως έκφραση αυθεντικότητας και δημιουργικότητας

10.11.2025
Η Ηρώ στο Talk to MAD: «Το Έτσι Με Εγώ είναι σήμα κατατεθέν για μένα»
Εκπομπές Mad TV

Η Ηρώ στο Talk to MAD: «Το Έτσι Με Εγώ είναι σήμα κατατεθέν για μένα»

07.11.2025
Ο Dr. Chris στο MadWalk TV: Η προσωπική του ματιά στη μόδα και οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents
Εκπομπές Mad TV

Ο Dr. Chris στο MadWalk TV: Η προσωπική του ματιά στη μόδα και οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents

07.11.2025
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US

07.11.2025
Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας
Εκπομπές Mad TV

Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

06.11.2025
Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»
Εκπομπές Mad TV

Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

06.11.2025
H Μαριαγάπη Ξυπολιά στο MadWalk TV: Οι αποκαλύψεις για τη φετινή της εμφάνιση και το backstage
Εκπομπές Mad TV

H Μαριαγάπη Ξυπολιά στο MadWalk TV: Οι αποκαλύψεις για τη φετινή της εμφάνιση και το backstage

05.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση