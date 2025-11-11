Ο Σωτήρης Γεωργίου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Σωτήρη Γεωργίου, ο οποίος μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, τη δημιουργία των συλλογών του και τη σχέση του με τη μόδα και την κοινωνία. Ο καλεσμένος ανέφερε ότι στις μικρότερες ηλικίες ξεκινάς αντιδραστικός, χωρίς εμπειρία, και ότι το πρώτο βήμα είναι να βρεις ένα τρόπο να πατήσεις κάπου και να πειραματιστείς. Όπως είπε, η εμπειρία και η αυθόρμητη ελευθερία συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα μείγμα που διαμορφώνει το αποτέλεσμα των συλλογών.

Σχετικά με το ύφος του brand του, το χαρακτήρισε ως ελεύθερη γεωμετρία, με καθαρές γραμμές αλλά και κίνηση. Αναφέρθηκε στη σημασία του να αφήνει χώρο για πειραματισμό και να μην περιορίζεται από στεγανά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μόδα μπορεί να αντικατοπτρίζει γεγονότα της κοινωνίας, όπως η οικονομική κρίση του 2012, αλλά πάντα μέσα από την προσωπική του οπτική.

Επίσης, τόνισε τη σημασία της ατέλειας και του χειροποίητου στη μόδα, καθώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργεί τέλεια προϊόντα αλλά χωρίς ανθρώπινο στοιχείο και συνέστημα. Τα social media θεωρεί ότι είναι χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση των συλλογών, χωρίς όμως να εκθέτει προσωπικά τη ζωή του.

Η φετινή συλλογή του για το MadWalk 2025 δημιουργήθηκε αβίαστα, με επιρροές από βιβλία και εμπειρίες που τον εμπνέουν. Ακόμη, θεωρεί τον θεσμό μια σημαντική συνεργασία μεταξύ μουσικής και μόδας, όπου επιλέγει καλλιτέχνες όπως ο Ζαφ για την κίνηση και την ενέργειά τους, ώστε να ταιριάζουν με το project του.

Σχετικά με την εμπειρία του με νεότερες γενιές, ανέφερε ότι η επικοινωνία με νέους καλλιτέχνες τον ανανεώνει και τον κρατάει σε εγρήγορση, ενώ του δίνει και έμπνευση για την εξέλιξη της δουλειάς του. Σημαντική είναι για εκείνον η ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και ενέργεια των νέων, ενώ η συμμετοχή τους στα projects του αποτελεί για τους ίδιους ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα τους.

Τέλος, ο σχεδιαστής μοιράστηκε ιστορίες από την πρώτη του συλλογή το 2008, όπως η έμπνευση από ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και τις μαύρες τουλίπες, που οδήγησαν στη δημιουργία της συλλογής Black Flower. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι κάποια από τα ρούχα του βρίσκονται σε μουσεία, επιβεβαιώνοντας την αξία και τη διάρκεια της δημιουργίας του.

