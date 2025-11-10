Βασιλική Ρούσου στο MadWalk TV: Η μόδα ως έκφραση αυθεντικότητας και δημιουργικότητας

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Βασιλική Ρούσου, ένα από τα πιο δημιουργικά και αυθεντικά πρόσωπα της ελληνικής μόδας. Με αμεσότητα και χαμόγελο, η Βασιλική μοιράστηκε τη ζωή της ανάμεσα σε modeling, ταξίδια και το προσωπικό της brand, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σε full creative τρέλα». Η πορεία της, όπως περιέγραψε, συνδύαζε το πάθος και την αφοσίωση: «Οπότε, κάπως το brand μου μπήκε μέσα σε αυτό. Συνέχιζα τα ταξίδια, παρόλο που είχα το brand μου, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε να αλλάζει αυτή η σύσταση».

Η Βασιλική μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπικότητά της και το στιλ της, τονίζοντας ότι παρέμενε πάντα αυθεντική: «Το κάνω effortless γιατί βγαίνω και effortless. Είμαι πολύ real».

Η έννοια του μποέμ και η δημιουργικότητα διαπερνούσαν τη ζωή της: «Για μένα είναι το να μπορείς να κάνεις προσαρμογή σε πολλές καταστάσεις», είπε, ενώ αναπολούσε και τα χρόνια που εργάστηκε στο εξωτερικό, εξηγώντας πως όλες οι εμπειρίες την διαμόρφωσαν: «Σίγουρα όλα εμπειρία τα φέρνει».

Στην αγαπημένη ενότητα του show, η Βασιλική μας ξενάγησε στην προσωπική της τσάντα, που έκρυβε μικρές καθημερινές συνήθειες και απαραίτητα αντικείμενα: «Πάντα έχω μαζί μου το κινητό μου», «Έχω και καραμέλες λαιμού» και «Και φυσικά κλειδιά αυτοκινήτου που είναι το δεύτερο μου σπίτι». Το επεισόδιο έκλεισε με ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνσης: «Να γυρνάμε και να λέμε στον εαυτό μας πόσο ωραίες είμαστε. Πόσο καλά τα έχουμε κάνει τα πράγματα. Κάποια ναι, κάποια όχι. Και να λέμε και ένα μπράβο στον εαυτό μας και μια φορά».

