Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό

Ο Nawat Itsaragrisil, πρόεδρος του «Miss Universe Thailand» και αντιπρόεδρος του οργανισμού «Miss Universe Organization» για την Ασία και την Ωκεανία, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά την προσβλητική του συμπεριφορά απέναντι στη Miss Mexico 2025, Fatima Bosch, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής απονομής των κορδελών στο «Miss Universe 2025» στην Μπανγκόκ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της 4ης Νοεμβρίου, ο 60χρονος Ταϊλανδός επιχειρηματίας φέρεται να προσέβαλε δημόσια τη Fatima Bosch, αποκαλώντας τη ανόητη. Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από το κοινό, συναγωνίστριες και πρώην νικήτριες του διαγωνισμού.

Η Fatima Bosch, εμφανώς συγκλονισμένη, αποχώρησε από την αίθουσα συνοδευόμενη από άλλες διαγωνιζόμενες και τη Miss Universe 2024, Victoria Theilvig, από τη Δανία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Nawat Itsaragrisil φέρεται να κάλεσε την ασφάλεια, ζητώντας να απομακρυνθεί η διαγωνιζόμενη, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω κατακραυγή. Αμέσως μετά το περιστατικό, η ίδια ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά της δίκτυα, γράφοντας: «Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να δει και να ακούσει τι συνέβη. Είμαστε όλες δυναμικές γυναίκες. Αν κάτι προσβάλλει την αξιοπρέπειά σου, πρέπει να φύγεις».

Η αντίδραση των social media ήταν εκρηκτική, με πολλούς θαυμαστές των καλλιστείων να καταδικάζουν τη στάση του διοργανωτή και να ζητούν δημόσια απολογία. Το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, ο Nawat Itsaragrisil ανέβηκε στη σκηνή του «Miss Universe 2025», που μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι GrandTV στο YouTube, και ζήτησε συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για ό,τι συνέβη. Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν. Σέβομαι όλες τις διαγωνιζόμενες», είπε. Πρόσθεσε επίσης: «Είμαι άνθρωπος. Μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Αν κάποια δεν ένιωσε άνετα με ό,τι συνέβη, λυπάμαι πραγματικά».

Ο Nawat Itsaragrisil υποστήριξε αργότερα πως δεν χρησιμοποίησε τη φράση «dumb head», αλλά τη λέξη «damage», επικαλούμενος παρεξήγηση στη μετάφραση. Παρά την εξήγησή του, το κύμα αντιδράσεων δεν κόπασε. Ο πρόεδρος του οργανισμού «Miss Universe Organization», Raul Rocha, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Nawat Itsaragrisil «προσβλητική και ταπεινωτική». Όπως τόνισε: «Ο Nawat ταπείνωσε και προσέβαλε μια γυναίκα δημόσια, καλώντας μάλιστα την ασφάλεια να την εκφοβίσει. Αυτή η στάση δεν έχει καμία θέση σε έναν οργανισμό που υποτίθεται πως προωθεί τη γυναικεία δύναμη και αξιοπρέπεια».

MISS UNIVERSE MELTDOWN – DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up: “I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025

Το περιστατικό θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα που έχουν σημειωθεί στην ιστορία του διαγωνισμού. Ο οργανισμός «Miss Universe Organization» ανακοίνωσε πως οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν κανονικά, ωστόσο το όνομα του Nawat Itsaragrisil συνδέεται πλέον με ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια των τελευταίων ετών στα διεθνή καλλιστεία.

