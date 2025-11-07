Οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 δίνουν τα δικά τους μουσικά βραβεία

Αποκαλύπτουν ποια τραγούδια δεν σταματούν να ακούνε, ποιοι έκαναν το comeback της χρονιάς και ποιο είναι το επόμενο big thing

Στο MAD Radio 106.2, οι παραγωγοί ακούν χιλιάδες τραγούδια τον μήνα. Κυριολεκτικά. Από τις πιο καυτές νέες κυκλοφορίες μέχρι εκείνα που δεν λένε να βγουν από το playlist και από τις μουσικές εμμονές τους, γεννήθηκε μια νέα «ραδιοφωνική τελετή απονομών»: τα Mad Radio Awards (by the producers)!

Μια άτυπη, fun και πολύ ειλικρινής ψηφοφορία, όπου κάθε παραγωγός ψήφισε στις εξής 4 κατηγορίες:

Το τραγούδι που έπαιξε πολύ

Τον πιο iconic καλλιτέχνη του μήνα

Το καλύτερο comeback

Και το επόμενο big thing

Διάβασε επίσης: Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2

Πάμε να δούμε ποιοι και τι επικράτησαν στο… πιο μουσικό debate του μήνα!

Το τραγούδι που έπαιξε πολύ

Το δίλημμα εδώ ήταν μεγάλο γιατί, ας το παραδεχτούμε, ό,τι παίζει στο MAD Radio παίζει πολύ!

Ο Γιάννης Τουμπάνος απάντησε: «Shake it to the max», βάζοντας στο επίκεντρο ένα από τα πιο ακούραστα tracks των τελευταίων εβδομάδων. Ο Πέτρος Τριανταφύλλου συμφώνησε απόλυτα: «MOLIY, SILENT ADDY, SKILLIBENG & SHENSEEA – Shake it to the Max (Fly)». Η Αντιγόνη Βιντιάδη πάλι δήλωσε ότι ακούει συνεχώς το Bad Dreams, ενώ η Φαίη Βώκου διάλεξε το Blessings του Calvin Harris. Αλλά η πραγματική… επική ένταση ήρθε από το δίδυμο Κατερίνα Ψύχα και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και οι δύο ψήφισαν Ελένη Φουρέιρα – Alleluia, με την Κατερίνα να παραδέχεται: «Alleluia! Θέλω όμως κι άλλο!». Η αλήθεια είναι πως κάποια τραγούδια, απλώς, δεν τα βαριέσαι ποτέ, ακόμα κι αν τα έχεις ακούσει 106.2 φορές. Όσο για τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, το Sapphire του Ed Sheeran «γιατί μέσα απο τον αγαπημένο ήχο του Ed Sheeran και τα indie μουσικά στοιχεία, οι στίχοι και το vibe μου φτιάχνουν τη διάθεση και θέλω πάντα να χορεύω!».

Ο πιο iconic καλλιτέχνης του μήνα

Η κατηγορία αυτή ήταν ένας μικρός μουσικός πόλεμος. Η Taylor Swift πήρε τη ψήφο εμπιστοσύνης του Γιάννη Τουμπάνου, γιατί, ειλικρινά, υπάρχει μήνας χωρίς Taylor; Η Φαίη Βώκου από την άλλη, κράτησε την κλασική pop κομψότητα και ψήφισε Lady Gaga, τη διαχρονική diva που «δεν χρειάζεται comeback, γιατί δεν έφυγε ποτέ». Η Αντιγόνη Βιντιάδη ξεχώρισε τον Manchild, ενώ ο Πέτρος Τριανταφύλλου έκανε ένα deep dive στο νέο ήχο και έδωσε το βραβείο στη Ravyn Lenae για το «Love Me Not». Αλλά για Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Κατερίνα Ψύχα και Γιάννη Χατζηγεωργίου, υπήρχε μόνο ένα όνομα: «Ελένη Φουρέιρα. Είδωλο διεθνών προδιαγραφών».

Το καλύτερο comeback

Οι επιστροφές πάντα έχουν δράμα και και οι παραγωγοί μας δεν απογοήτευσαν.

Ο Γιάννης Τουμπάνος επέλεξε Justin Bieber, η Αντιγόνη Βιντιάδη έδωσε το βραβείο, φυσικά, στη Ελένη Φουρέιρα, αναγνωρίζοντας το νέο κεφάλαιο της καριέρας της. Η Φαίη Βώκου ψήφισε Kosheen, γιατί 2000s never die, ενώ ο Πέτρος Τριανταφύλλου ανέδειξε το Hit My Heart (TR3NACRIA remix) από τους Benassi Bros & Dhany. Η Κατερίνα Ψύχα ενθουσιάστηκε με το «It’s not that Deep!» comeback της Demi Lovato, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έκανε την ελληνική ανατροπή: «Γιώργος Σαμπάνης» κάτι στο οποίο συμφώνησε με 1000 και η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου!

Το επόμενο big thing

Αυτή η κατηγορία είναι η αγαπημένη όλων, γιατί όλοι θέλουν να πουν «εγώ το είπα πρώτος»!

Ο Γιάννης Τουμπάνος βλέπει το μέλλον στη Xania Momet, ενώ η Αντιγόνη Βιντιάδη ξεχωρίζει το Alleluiah ως το επόμενο viral wave. Η Φαίη Βώκου ποντάρει δυνατά στον Benson Boone, ενώ ο Πέτρος Τριανταφύλλου έχει μια προτίμηση στα club vibes: Think About Us – Sonny Fodera, D.O.D, Baskcomb. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου κάνει το ελληνικό statement του μήνα, δηλώνοντας την Αναστασία ενώ η Κατερίνα Ψύχα, με το απόλυτο MAD mindset, απαντά αυθόρμητα: «MadWalk 2025 by Three Cents! Τι άλλο;». Last but not least η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου ξέρει πως το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα θα μας απασχολήσει πολύ αυτή τη σεζόν!

Οι παραγωγοί ψήφισαν, τα βραβεία δόθηκαν και το συμπέρασμα είναι ένα:

Η μουσική ζει κάθε στιγμή στο MAD Radio 106.2! Stay tuned για τον επόμενο γύρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο τραγούδι θα λιώσουμε, ποιος θα κάνει comeback ή ποιο όνομα θα γίνει το επόμενο big thing…

Διάβασε επίσης: Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

Δες κι αυτό…