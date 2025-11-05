CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

Το ανήσυχο πνεύμα της μόδας και της μουσικής, A$AP Rocky, πρόσθεσε ένα ακόμη λαμπερό βραβείο στη συλλογή του, καθώς τιμήθηκε με τον τίτλο Fashion Icon από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA). Ο ράπερ, γνωστός για το ατρόμητο προσωπικό του στιλ και τη διαρκή επιρροή του στις πασαρέλες και την pop κουλτούρα, στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τη σύντροφό του Rihanna, η οποία είχε λάβει την ίδια τιμητική διάκριση το 2014. Έτσι, το ζευγάρι γράφει ιστορία ως το πρώτο που μοιράζεται αυτόν τον κορυφαίο τίτλο μόδας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, με πλήθος αστέρων της μόδας και της ψυχαγωγίας να δίνουν το «παρών». Η Anna Wintour, διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast και θρυλική φυσιογνωμία της Vogue, ήταν εκεί για να του απονείμει το βραβείο. Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, τον υποδέχθηκε λέγοντας: «Ο A$AP Rocky είναι μαζί μας απόψε, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού. Είναι συγκινητικό να τον βλέπουμε όχι μόνο ως εμβληματική φιγούρα του στιλ, αλλά και ως έναν αφοσιωμένο πατέρα. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, εκείνον και την οικογένειά του στη δική μας οικογένεια του CFDA».

Για την περίσταση, ο Rocky απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται «Fashion Killa». Eπέλεξε ένα μαύρο μεταξωτό κοστούμι Chanel με κίτρινο πλεκτό τοπ, το οποίο συνδύασε με ζώνη και παπούτσια του ίδιου οίκου, προσθέτοντας προσωπικές πινελιές με κοσμήματα από τη συλλογή του. Στο πλευρό του, η Rihanna εντυπωσίασε με trench coat και λευκό παντελόνι Alaïa, αποδεικνύοντας ότι το ζευγάρι παραμένει αξεπέραστο στο red carpet.

It’s giving fashion icon, squared! The 2025 Fashion Icon #AsapRocky arrives in good company with #Rihanna to the #CFDAAwards white carpet. pic.twitter.com/wpf5uXwUfs — Council of Fashion Designers of America (@CFDA) November 4, 2025

Η βραδιά είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένωνε δυο προσωπικότητες που, πέρα από την επιτυχία τους στη μουσική, έχουν επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την ταυτότητα και την αυθεντικότητα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Vogue, «το ζευγάρι δεν ακολουθεί τη μόδα, τη δημιουργεί».

