«Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού!»: Η στιγμή που η Katy Perry αποκάλυψε τη σχέση της με τον Trudeau μπροστά σε χιλιάδες fans

Η Katy Perry φαίνεται πως δεν είναι πια single, καθώς η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Πράγα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Lifetimes Tour». Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ένας θαυμαστής από το κοινό σήκωσε ένα πλακάτ με πρόταση γάμου προς τη διάσημη τραγουδίστρια. Η Katy Perry απάντησε γελώντας: «Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με κάνει να τον παντρευτώ και κρατάει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του! Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλον, για όνομα του Θεού!».

Διάβασε επίσης: Η Katy Perry πατάει «φρένο» και επαναπροσδιορίζει την καριέρα της

Η αποκάλυψη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια εμφάνιση της Katy Perry και του Justin Trudeau, στο Παρίσι, στις 25 Οκτωβρίου. Το ζευγάρι εθεάθη να αποχωρεί χέρι-χέρι από το γνωστό καμπαρέ Crazy Horse, όπου η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του People, πηγή κοντά στην Katy Perry αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια είναι «κολακευμένη από την προσπάθεια του Justin Trudeau να περνά χρόνο μαζί της εν μέσω της περιοδείας της». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Είναι συγκεντρωμένη στη δουλειά της, αλλά ο Justin έχει δείξει έμπρακτα πως θέλει να είναι δίπλα της. Την εκτιμά βαθιά και εκείνη νιώθει το ίδιο. Είναι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της». Η σχέση των δύο έγινε γνωστή αρχικά τον Ιούλιο, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τους να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά σε θαλαμηγό ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Ο Justin Trudeau, ο οποίος παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία του Καναδά στις αρχές του 2025 έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που περιλάμβανε και τον χωρισμό του από τη Sophie Grégoire το 2023, φαίνεται να έχει βρει και πάλι τη χαρά στη ζωή του. Όπως σημείωσε άτομο από το περιβάλλον του, «είναι ένας πολύ πιο χαρούμενος άνθρωπος τώρα. Οι πιέσεις έχουν μειωθεί και η σχέση του με την Katy έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διασκεδάζουν μαζί, γελούν, μιλούν για τα πάντα. Η ζωή του έχει βελτιωθεί αισθητά και εκείνη έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτό».

Πηγή: People

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Katy Perry και Justin Trudeau: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

Δες κι αυτό…