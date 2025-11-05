MadWalk 2025 by Τhree Cents
Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο

Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο
Μετά το Fuego, η τραγουδίστρια δίνει τη σκυτάλη στα νέα πρόσωπα και εύχεται επιτυχία στην Κύπρο για τη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελένη Φουρέιρα, μετά τη sold out συναυλία της στη Στοκχόλμη, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Breakfast@Star για τη φετινή εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision, αλλά και για το ενδεχόμενο να ξαναβρεθεί η ίδια στον διαγωνισμό.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τη Ζοζεφίν ή την Κατερίνα Στικούδη να βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζει η κυπριακή αποστολή για τη Eurovision 2026.

«Είναι υπέροχο αν η Ζοζεφίν εκπροσωπήσει την Κύπρο! Δεν έχω δει κάτι, αλλά θα είναι φανταστικό», δήλωσε με ενθουσιασμό. Και πρόσθεσε: «Και η Ζοζεφίν και η Κατερίνα είναι καταπληκτικές επιλογές για τη Eurovision. Εύχομαι το καλύτερο για την Κύπρο!»

Αναφερόμενη στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας, που φέτος κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών με 264 τραγούδια, η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε με χαμόγελο: «Δεν ξέρω, είναι πολλές; Νομίζω είναι τέλειο να υπάρχουν τόσες συμμετοχές! Είναι δείγμα ότι ο κόσμος αγαπά τον διαγωνισμό και θέλει να συμμετέχει.»


Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη συμμετοχή της το 2018, όταν ανέβασε την Κύπρο στη δεύτερη θέση του διαγωνισμού με το Fuego.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision, απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω αν θα ξαναπήγαινα στη Eurovision. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα νέα παιδιά να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι μαγικό που πρέπει να το βιώσουν κι εκείνοι.»

