City Guide 05.11.2025

TYGA Live in Athens 2025 – Το απόλυτο urban show της χρονιάς!

Με περισσότερα από 3 εκατομμύρια άλμπουμ και 12 εκατομμύρια digital singles σε πωλήσεις, ο Tyga θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής.
Η Αθήνα υποδέχεται ξανά τον παγκόσμιο hip-hop σούπερ σταρ TYGA, σε μία εκρηκτική εμφάνιση που θα ανεβάσει τον πήχη της urban σκηνής στην Ελλάδα! Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, το Telekom Center Athens (Indoor arena) μετατρέπεται σε ένα τεράστιο stage εμπειρίας, γεμάτο ρυθμό, φώτα και ενέργεια, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του TYGA – “Taste”, “Rack City”, “Ayo”, “Loco Contigo”, “Mamacita” και πολλές ακόμη που έχουν κατακτήσει τα παγκόσμια charts.

Με περισσότερα από 3 εκατομμύρια άλμπουμ και 12 εκατομμύρια digital singles σε πωλήσεις, ο Tyga θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής. Το single του “Taste” (feat. Offset) έχει βραβευθεί με διαμαντένια πιστοποίηση (RIAA Diamond), ενώ ο ίδιος έχει υπάρξει υποψήφιος για Grammy, Latin Grammy, MTV, BET και American Music Awards, με βραβεύσεις στα Soul Train Music Awards 2014. Συνολικά, οι επιτυχίες του μετρούν 5+ δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, 35 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, και συνεργασίες με ονόματα όπως Chris Brown, Nicki Minaj, DJ Snake, J Balvin, Doja Cat και Megan Thee Stallion.

Το Opening Act της βραδιάς θα έχει την υπογραφή της ερμηνεύτριας που «όλη η Ελλάδα προτιμάει» και δεν είναι άλλη από την Marseaux. H φωνή της νέας γενιάς της ελληνικής pop είναι δυναμική, ειλικρινής, με στιλ και χαρακτήρα και θα είναι on stage το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο πλευρό του Light (support act) και του Tyga.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συναυλία — είναι το μεγαλύτερο urban music event που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Ελλάδα, κλείνοντας το 2025 με τον πιο θεαματικό τρόπο. Η παραγωγή ανήκει στην Ice Cold Ventures. Η προπώληση έχει ξεκινήσει, αποκλειστικά μέσω Ticketmaster. Πρόλαβε την θέση σου!

