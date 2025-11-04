Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να φορέσει τα πιο… λαμπερά της χρώματα καθώς η 70ή Eurovision πλησιάζει. Ο διαγωνισμός τραγουδιού του 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, και ήδη οι χώρες αρχίζουν να μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας, ανακοινώνοντας σταδιακά καλλιτέχνες και τραγούδια.

Η ΕΡΤ γνωστοποίησε τη Δευτέρα (3/11) ότι φέτος δέχθηκε 264 προτάσεις για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει. Η διαδικασία φέτος ανανεώνεται πλήρως, με δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, όπου η ψήφος του κοινού θα έχει καθοριστικό ρόλο. Από τα έως και 28 τραγούδια που θα παρουσιαστούν στους ημιτελικούς, 14 θα περάσουν στον τελικό, αποκλειστικά με βάση την προτίμηση του κοινού. Εκεί, κοινό και κριτικές επιτροπές θα αποφασίσουν ποιος θα κρατήσει τη σημαία της Ελλάδας στη Βιέννη.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ήδη συζητηθεί είναι η Marseaux, η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Good Job Nicky και η Evangelia, με τη φετινή επιλογή να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από τους Eurofans.

Στο μεταξύ, η Eurovision 2026 αναμένεται να έχει πλούσιο line-up. Η Βουλγαρία επιβεβαίωσε την επιστροφή της ύστερα από τρεις χρονιές απουσίας, όπως ανακοίνωσε η EBU μέσω Instagram με το μήνυμα «Welcome Back». Το βίντεο της ανακοίνωσης περιλάμβανε στιγμές από αξέχαστες συμμετοχές, όπως της Poli Genova (2016), της Viktoria (2020 & 2021) και του Kristian Kostov (2017).

Αντίστοιχα, η Μολδαβία ετοιμάζεται για δυναμικό comeback, ανακοινώνοντας εθνικό τελικό με επιτροπή 20 μελών, εκ των οποίων 5 διεθνείς κριτές αλλά και η Ρουμανία επανέρχεται μετά από ένα χρόνο απουσίας, έπειτα από τον περσινό αποκλεισμό λόγω προϋπολογισμού. Το 2026 δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει με φρέσκια ενέργεια και νέες καλλιτεχνικές προτάσεις.

Μέχρι στιγμής, 30 χώρες έχουν δηλώσει επίσημα συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση. Ωστόσο, η συμμετοχή ορισμένων χωρών, όπως η Ισλανδία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και το Ισραήλ, παραμένει ανοιχτή, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, Ανδόρρα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σλοβακία έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν, επικαλούμενες οικονομικούς λόγους.

Παράλληλα, Τουρκία και Ουγγαρία συνεχίζουν την αποχή τους, εκφράζοντας διαφωνία με τη θεματική και τις αξίες του διαγωνισμού. Τέλος, αναμένεται εντός Νοεμβρίου να ξεκαθαρίσει η στάση της Αυστραλίας, της Αρμενίας, της Γεωργίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Καζακστάν, το οποίο φημολογείται πως ίσως κάνει την παρθενική του εμφάνιση στο διαγωνισμό.

