Beauty 04.11.2025

Αυτή η DIY συνταγή για ροδόνερο θα κάνει το πρόσωπό σου να λάμπει πιο πολύ από ποτέ

rodonero
Το ροδόνερο χαρίζει φρεσκάδα, ενυδάτωση και αντιγηραντική προστασία στην επιδερμίδα, ενώ η φυσική του παρασκευή το κάνει μοναδικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ροδόνερο είναι ένα φυσικό συστατικό που μπορεί να γίνει εύκολα μέρος της καθημερινής φροντίδας του δέρματος. Πρόκειται για ένα αρωματικό ανθόνερο που παράγεται από τα πέταλα των τριαντάφυλλων μέσω απόσταξης και διαθέτει πληθώρα ωφελειών για την επιδερμίδα. Η ενυδάτωση και η αίσθηση φρεσκάδας που χαρίζει το καθιστούν ιδανικό για χρήση και ως φυσικό toner. Παράλληλα, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθώντας στην καταπράυνση ερεθισμένου ή ευαίσθητου δέρματος, στη μείωση κοκκινίλων και στην ανακούφιση από ήπια ακμή.

Η αντιοξειδωτική του δράση προστατεύει το δέρμα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, ενώ συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας, κάνοντάς το κατάλληλο για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Η τακτική χρήση μπορεί να ενισχύσει την ελαστικότητα και τη φρεσκάδα του δέρματος, προσφέροντας παράλληλα αντιγηραντικά οφέλη. Το ροδόνερο τονώνει και συσφίγγει τους πόρους, χαρίζοντας πιο λεία και καθαρή όψη. Εκτός από τις καλλυντικές του ιδιότητες, το φυσικό του άρωμα προσφέρει αρωματοθεραπευτικά οφέλη, μειώνοντας το άγχος και βοηθώντας στη χαλάρωση.

rodonero
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ροδόνερου είναι ότι μπορείς να το φτιάξεις μόνη σου στο σπίτι. Χρειάζεσαι μόνο φρέσκα αρωματικά τριαντάφυλλα και καθαρό νερό. Αφού πλύνεις καλά τα πέταλα για να απομακρύνεις τυχόν ρύπους, τοποθέτησέ τα σε μια κατσαρόλα με νερό και ζέστανε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 με 30 λεπτά, χωρίς να βράσει. Όταν τα πέταλα χάσουν το έντονο ροζ χρώμα τους, το ροδόνερο είναι έτοιμο για χρήση.

@tonyaaholistic how to make pure, concentrated rose water (NOT rose tea!) & the benefits of rose water as facial toner ❣️ #rosewater #naturalcare #facialtreatment #herbalist ♬ original sound – Tonya Allison ~ Holistic

Σούρωσέ το υγρό και φύλαξέ το σε καθαρό γυάλινο ή πλαστικό μπουκάλι, ιδανικά με ενσωματωμένο ψεκαστήρα για εύκολη εφαρμογή στο πρόσωπο. Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για περίπου μία εβδομάδα και μπορείς να το εντάξεις στην καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς, είτε ως τονωτική λοσιόν είτε ως ενυδατικό νεράκι που προσφέρει δροσιά, φρεσκάδα και αίσθηση ευεξίας.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney δείχνει πώς η σκιά ματιών μπορεί να φορεθεί καλύτερα και από βερνίκι νυχιών

beauty skincare
